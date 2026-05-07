Esta conocida marca RETIRA 36.000 osos de peluche por riesgo de asfixia: ¿Cómo identificar el modelo afectado?

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La empresa Build-A-Bear retiró del mercado 36.000 osos de peluche Heartwarming Hugs por un defecto en su cierre que genera riesgo de asfixia infantil. El modelo afectado, vendido a inicios de 2026, debe ser devuelto de inmediato para proteger la seguridad de los niños.

Identificación del modelo y riesgos para los niños

De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), el retiro incluye al modelo 034464 vendido entre enero y marzo de 2026. Este ejemplar cuenta con un bolsillo lateral que aloja cuentas de cerámica para funciones térmicas de calor o frío.

Según la CPSC, el problema principal radica en que el tirador del cierre puede desprenderse con facilidad, convirtiéndose en una pieza pequeña peligrosa. El tamaño reducido de este elemento metálico facilita que un niño pequeño pueda ingerirlo accidentalmente, lo que generó la alerta global.

Se alerta que el tirador representa un peligro.

Según Infobae, este incidente que activó el protocolo de seguridad ocurrió originalmente en el Reino Unido, donde un cliente reportó el desprendimiento de la pieza. Aunque en Estados Unidos no se registran lesiones hasta el momento, la marca decidió actuar para garantizar la seguridad de las familias.

Para verificar si su juguete es parte del lote afectado, los padres deben revisar la etiqueta cosida en la pata trasera. Allí figura el número de serie correspondiente a la colección Heartwarming Hugs, la cual se comercializó por un precio cercano a los 48 dólares.

Protocolo de devolución y éxito financiero de la marca

Build-A-Bear informó que los clientes deben interrumpir de inmediato el uso del peluche y acudir a cualquier tienda física de la cadena. Allí podrán gestionar un reembolso total del dinero o recibir una tarjeta de regalo válida para otros productos personalizables disponibles.

En caso de no poder asistir a un local, la empresa habilitó su sitio web para solicitar etiquetas de envío prepagadas. De esta forma, el consumidor podrá devolver el producto sin ningún costo y recibir un cheque que sirve como compensación por la compra.

Este problema se da en un contexto de aumento económico, pues la compañía reportó ingresos de 529.8 millones de dólares. Con más de 650 puntos de experiencia en 30 países, la firma busca mantener su liderazgo en el mercado de juguetes.

La prioridad actual de la marca es retirar cada oso de peluche Heartwarming Hugs con riesgo de asfixia para evitar incidentes graves. Los usuarios deben estar atentos a las comunicaciones oficiales para garantizar que el juguete afectado sea devuelto y reembolsado de forma efectiva.