BTS recorre Palacio Nacional y recibe reconocimiento de Claudia Sheinbaum en México

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La visita de BTS a México se convirtió en un acontecimiento cultural y político de gran repercusión. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a los integrantes de la boyband surcoreana en el Palacio Nacional, donde les ofreció un recorrido exclusivo por los salones históricos y les entregó un reconocimiento oficial por su aporte cultural y social.

El gesto fue celebrado por miles de seguidores que se congregaron en el Zócalo, consolidando un momento histórico que mezcla la influencia global del grupo con la institucionalidad mexicana.

El recorrido y el reconocimiento

Nuevas imágenes difundidas muestran a los miembros de BTS recorriendo espacios emblemáticos del Palacio Nacional, acompañados por Sheinbaum, quien en inglés comentaba acerca de la historia del lugar y sorprendiendo a los integrantes al comentar que ella es actualmente la primera mujer presidenta de la nación azteca.

Asimismo, se pudo ver cómo RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y JungKook se preparaban momentos antes de salir al balcón para saludar a sus fans, quedando el momento grabado para la historia ARMY. Posterior a ello y en otra zona del recuinto, los integrantes quedaron maravillados por los 16 gatos que habitan en Palacio Nacional.

Finalmente, la presidenta les otorgó un reconocimiento oficial subrayando el papel de la banda en la promoción de mensajes de inclusión y paz, valores que, según la mandataria, son fundamentales para la sociedad mexicana. La ceremonia se convirtió en un símbolo de bienvenida y de integración cultural, reforzando la conexión entre el grupo y su masiva base de seguidores en el país.

New video of #BTS with The President of Mexico at the National Palace and also they greeting ARMYs 🇲🇽😭 pic.twitter.com/3bWTmOJ6v6 — BTS Charts News (@btschartsxdaily) May 7, 2026

La reacción del público

La presencia de BTS en el Palacio Nacional atrajo a más de 50 mil ARMYs al Zócalo, quienes esperaron desde temprano para ver a sus ídolos. El ambiente fue festivo, con cánticos, pancartas y muestras de apoyo que transformaron la plaza en un escenario de celebración.

Para muchos, la visita representó un reconocimiento al poder de convocatoria de la banda y a su influencia positiva en la juventud mexicana, que encontró en este acto un motivo de orgullo y entusiasmo.

[NEWS] #BTS GIVING A SPEECH AT THE NATIONAL PALACE IN MEXICO CITY IN FRONT OF THOUSANDS OF PEOPLE! 🇲🇽 pic.twitter.com/uVMryRkrfv — BTS Charts News (@btschartsxdaily) May 6, 2026

ARMY denuncia presunto uso político

No obstante, el episodio también generó críticas. Parte del colectivo ARMY México difundió un comunicado en el que denunció un presunto uso político de la visita, advirtiendo que la presencia de BTS en un espacio institucional podría interpretarse como un intento de mejorar la imagen de la presidenta en un contexto político.

El grupo pidió mantener la neutralidad cultural y evitar que artistas internacionales sean utilizados con fines políticos, recordando que la conducción del país debe centrarse en el bienestar común y no en gestos que puedan ser interpretados como propaganda.

Entre la euforia y la polémica, el episodio deja abierta la discusión sobre cómo equilibrar la celebración cultural con la neutralidad institucional en un país donde la política y la cultura se entrelazan cada vez más.