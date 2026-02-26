Incendio en crematorio habría sido causado por cuerpo con sobrepeso

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una tarde que transcurría con total normalidad dentro de una funeraria terminó convertida en una emergencia real, luego de que un horno crematorio se incendiara en pleno uso, presuntamente durante la cremación de una persona con sobrepeso.

Incineración termina en incendio

La tarde del 25 de febrero se vivieron momentos de tensión en una funeraria mexicana, cuando el horno crematorio comenzó a incendiarse en pleno proceso de incineración.

Cuentan los que trabajan ahí que el incendio fue porque estaban cremando a alguien con sobrepeso y la máquina se calentó de más. Es decir, el sistema se volvió loco por el calor y, el horno terminó en llamas antes de que pudieran hacer algo.

Lo que debía ser un procedimiento rutinario terminó convirtiéndose en una emergencia real, con humo saliendo del área de cremación y personal evacuando rápidamente para evitar que la situación se agravara.

A los pocos minutos llegaron los bomberos y la policía. Estuvieron un buen rato bajo el humo hasta que pudieron controlar por completo el fuego.

Al final, por suerte, los bomberos lograron apagar el fuego y nadie salió lastimado. Pero la verdad es que el lugar quedó fatal: las fotos que andan circulando muestran que el horno terminó hecho carbón y quedó totalmente inservible.

Además del susto, el impacto económico para la funeraria sería considerable, ya que se trata de maquinaria especializada de alto costo, cuya reposición podría tomar semanas o incluso meses.

Obesidad sigue creciendo en México

Más allá del incendio en el crematorio, el caso reavivó en redes sociales un debate que va mucho más allá del hecho puntual: el problema del sobrepeso y la obesidad en México.

Según un estudio de Simón Barquera y su equipo, que se basa en los datos más recientes de la Ensanut, resulta que el 37.1% de los adultos en México ya tiene obesidad. Básicamente, casi 4 de cada 10 personas andan en esa situación.

El estudio señala que las mujeres presentan un mayor porcentaje, con 41.0%, frente al 33.0% de los hombres, confirmando una tendencia sostenida en las últimas dos décadas.

Para este estudio checaron a casi 33 mil personas de 20 años para arriba, y resulta que a los que peor les va es a los de 40 a 59 años. Pero ojo con este dato: en los últimos 23 años, los hombres son los que más han subido de peso, ¡el aumento fue de un 78%! Una locura.

Así, el incendio en un crematorio ocurrido la tarde del 25 de febrero habría sido causado por la incineración de un cuerpo con sobrepeso, luego de que el horno alcanzara temperaturas extremas y se saliera de control.