Abogado de Nicolás Maduro acusa obstaculización de EE. UU. a Venezuela para que no pague su defensa legal

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Barry J. Pollack, abogado de Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Estados Unidos de obstaculizar la defensa legal del líder chavista, al no conceder una licencia que permitiría a Caracas realizar el pago de los servicios profesionales.

Tras su captura el pasado 3 de enero en la capital venezolana, a manos de las fuerzas militares estadounidenses, el derrocado mandatario y su esposa, Cilia Flores, permanecen en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, al ser sindicados de liderar la organización criminal 'El Cártel de los Soles'.

Sanciones sobre Venezuela impiden solventar el pago de defensa legal

En una carta enviada el pasado 20 de febrero al juez Alvin K. Hellerstein, el letrado a cargo de la defensa de la pareja presidencial venezolana informó que, de acuerdo con las leyes del país sudamericano, corresponde al gobierno de turno el solventar los costos procesales de ambos, debido a que todavía son considerados jefe de Estado y primera dama, respectivamente.

De acuerdo con lo señalado por Pollack, para que el gobierno venezolano pueda efectuar el pago de los honorarios, se requiere que la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC (por sus siglas en inglés) otorgue una licencia, debido a que sobre Venezuela recaen diversas sanciones impuestas desde Washington.

Ante esta compleja situación, el hombre de derecho recordó que ya existe un antecedente favorable para sus intereses. En ese sentido, señaló que la propia OFAC ya otorgó la mencionada licencia el último 9 de enero; no obstante, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó tal beneficio unas horas después.

Asimismo, el 11 de febrero solicitó a la OFAC que restablezca la licencia original, sin tener respuesta a la fecha, por lo que exige que se por aceptado su requerimiento, no solo por ser de justicia, sino porque se está vulnerando los derechos de su patrocinado.

"En consecuencia, al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los gastos de defensa del Sr. Maduro, la OFAC está interfiriendo con la capacidad del Sr. Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, según la Sexta Enmienda, a contar con un abogado de su elección", expresó Pollack en su misiva.

Nicolás Maduro comparecerá el 26 de marzo

El 17 de febrero último, el Tribunal Federal del Distrito Sur aceptó postergar del 17 al 26 de marzo, el día en que Nicolás Maduro y Cilia Flores deberán comparecer ante el juez Alvin Hellerstein, por una serie de delitos que se le imputan.

El requerimiento fue formulado por el fiscal federal Jay Clayton, quien explicó, que el tiempo adicional permitirá entregar más "evidencias" en contra de los procesados y garantizar que los abogados de las partes puedan revisarlas antes del inicio del juicio que podría condenarlos a cadena perpetua.

Al ser considerados responsables de distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos en los últimos años, la justicia norteamericana les ha imputado las siguientes acusaciones:

Narcoterrorismo, por asociarse con grupos armados para financiarse mediante el tráfico de drogas. Conspiración, para importar cocaína a Estados Unidos durante más de dos décadas. Utilizar instituciones estatales, fuerzas de seguridad y militares para facilitar el envío de droga. Proveer refugio y apoyo logístico a organizaciones narcoterroristas. Uso y posesión de armas automáticas y artefactos destructivos vinculados al narcotráfico. Emplear la droga como un "arma" para dañar a Estados Unidos, según la acusación. Beneficiarse económicamente junto a su familia y su entorno político del tráfico de cocaína.

A un mes de que comparezcan ante la justicia, la defensa de la pareja presidencial venezolana acusa a la administración de Donald Trump de obstaculizar el debido proceso, esperando que dicha situación pueda levantarse a la brevedad posible.