Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieron llamada tras muerte de 'El Mencho' en México

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le consultó cuál era la situación actual en el país tras la muerte de 'El Mencho'.

Sheinbaum y Trump conversan sobre 'El Mencho'

Durante conferencia de prensa este miércoles 25 de febrero, Claudia Sheinbaum brindó declaraciones sobre el operativo que dio con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más buscado mejor conocido como 'El Mencho'.

Así, la mandataria mexicana informó que había sostenido comunicación con el presidente norteamericano, Donald Trump, a través de una llamada telefónica de corta duración. La comunicación de ocho minutos ocurrió al día siguiente de la operación militar en Jalisco.

"Una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos", precisó.

Tal información fue anunciada previamente por el propio Donald Trump quien explicó que los servicios de inteligencia de Estados Unidos jugaron un papel decisivo para que México de con la localización de 'El Mencho'.

El operativo que dio con la captura de Oseguera se realizó durante el pasado domingo 22 de febrero en un operativo en Tapalpa, Jalisco, contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a la información oficial, producto de los enfrentamientos, al menos 27 agentes de seguridad murieron, mientras que 46 presuntos criminales habrían fallecido. Una civil también figura entre las personas fallecidas.

23 reos huyeron de cárcel tras enfrentamientos

Sangrientos enfrentamientos armados se registraron en diversos puntos de Jalisco, tras la caída de uno de los principales narcotraficantes buscados por México y Estados Unidos.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 23 reos fugaron del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) ubicado en la ciudad de Puerto Vallarta en medio de la alta criminalidad tras la caída de 'El Mencho'.

Según informó en conferencia de prensa, numerosos criminales en manada llegaron hacia el penal en donde realizaron disparos hacia la institución. Además, con un vehículo derribaron el portón y lograron ingresar hacia la cárcel.



Los agentes policiales intentaron frenar el avance del ataque, sin embargo, la falta de refuerzos policiales no apoyo. Producto del ataque un policía perdió la vida.