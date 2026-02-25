Policía cubana mata a cuatro tripulantes de embarcación civil de EE.UU. tras violento tiroteo

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión entre Cuba y Estados Unidos sumó un nuevo episodio este martes 25 de febrero, luego de que la Tropa Guardafrontera del Ministerio del Interior abatiera a cuatro tripulantes de una lancha rápida civil con matrícula estadounidense. El hecho ocurrió en aguas territoriales cubanas, cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por el gobierno de Cuba, la embarcación provenía de Estados Unidos y fue detectada mientras navegaba en zona bajo jurisdicción cubana. Las autoridades intentaron detenerla para realizar una inspección, pero la lancha no respondió a las señales de alto.

Intercambio de disparos en alta velocidad

Según la versión oficial, cuando la patrulla se acercó para identificar a los ocupantes, desde la lancha civil se realizaron disparos contra los agentes. Esto generó un intercambio de fuego en plena persecución marítima. El enfrentamiento terminó con cuatro personas muertas.

Además, seis ocupantes de la embarcación resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica. También se informó que el comandante de la patrulla cubana sufrió lesiones durante el operativo.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de los fallecidos ni de los heridos. Tampoco se han confirmado las razones por las que la lancha ingresó a aguas cubanas.

Cuba reafirma defensa de su soberanía tras el operativo

Horas después del enfrentamiento, la Embajada de Cuba en Estados Unidos publicó un comunicado oficial del Ministerio del Interior en el que detalló lo ocurrido. Según la nota, la lancha rápida con matrícula de Florida fue detectada dentro de aguas territoriales cubanas, a una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

El informe señala que una unidad de superficie de la Tropa Guardafrontera, con cinco efectivos a bordo, se aproximó para identificar la embarcación. En ese momento, siempre según la versión oficial, los ocupantes de la lancha abrieron fuego contra el personal cubano, lo que dejó herido al comandante de la nave estatal y desencadenó el intercambio de disparos.

Como resultado del enfrentamiento, cuatro tripulantes fueron abatidos y seis resultaron heridos, quienes posteriormente fueron evacuados y recibieron atención médica. En el mensaje, el gobierno cubano subraya que actuó en defensa de su soberanía y reafirma su determinación de proteger sus aguas territoriales ante cualquier violación, mientras las autoridades competentes continúan investigando para esclarecer completamente los hechos.