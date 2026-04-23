EE.UU: Tiroteo en conocido centro comercial deja como resultado un muerto y cinco heridos.

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El incidente sucedido en la tarde del jueves 23 de abril, en el patio de comidas del Mall of Louisiana en la ciudad de Baton Rouge, tras el enfrentamiento de dos grupos ha provocado la muerte de 1 persona y 6 heridos.

Algunos videos del incidente muestran a algunas de las víctimas en el suelo frente a un restaurante de comida rápida, así como a paramédicos que sacan en camillas a los heridos del centro comercial.

Inicio del tiroteo

El episodio, descrito como un "ataque directo", inició a las 13:22 hora local cuando en el patio de comidas del Mall of Lousiana, dos grupos de personas discutieron y se gritaron en el área.

El Jefe de la Policía, Thomas Morse, sostuvo que, la policía "llegó muy rápidamente" al centro comercial en Baton Rouge, donde "aseguraron la escena". Según las declaraciones del Jefe de Policía de Baton Rouge, las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales.

Asimismo, señaló que algunas personas inocentes en el área también podrían haber resultado afectadas por los disparos.

Jefe de la policía Thomas Morse menciona que el altercado lo inicio enfrentamiento de dos grupos

El jefe de la policía de Baton Rouge, Thomas Morse menciona que aún se encuentran realizando las investigaciones pertinentes. Sin embargo, ya tienen en custodia a algunos sospechosos.

"También puedo informar que hay 5 sospechosos en custodia, tenemos sospechosos en custodia, esta investigación esta en curso y seguimos buscando a más personas que puedan estar involucradas"

También prometió más detalles del caso conforme avance la investigación, mientras que las cámaras de seguridad registraron el altercado en la zona de venta de alimentos del establecimiento.

Incidente a pocos días de otro

El suceso ocurre días después de otro tiroteo masivo en Shreveport, donde un hombre mató a ocho niños, incluyendo siete de sus hijos, antes de ser abatido por las autoridades.

Hasta ahora, la policía asegura la escena y revisa las cámaras de seguridad del centro comercial. Estados Unidos ha registrado 120 tiroteos masivos en lo que va del año con al menos cuatro víctimas por cada evento.

Estos eventos, corresponden a una problemática que aqueja al país desde hace décadas, debido a las regulaciones que tienen los ciudadanos en acceder a diversos equipamientos que pueden ser ejecutados en este tipo de situaciones.

Finalmente, la rapidez de los operativos policiales en los distintos estados del país en los que puede ocurrir este tipo de situaciones es clave para que la cantidad de víctimas sea nula o mínima.