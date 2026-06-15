Salida de paracaidismo termina en tragedia: Fallecen 12 ocupantes de avioneta al estrellarse tras despegue

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una salida de paracaidismo terminó en tragedia luego de que 12 ocupantes fallecieron en el preciso momento en que una avioneta se estrellara cuando iba a despegar. Las autoridades avanzan las labores de inspección y la recolección de evidencias.

Tragedia aérea: 12 personas fallecen al estrellarse avioneta

El último domingo, 14 de junio, en el estado de Missouri, en el centro de Estados Unidos, una avioneta usada para realizar paracaidismo se estrelló en un campo ocasionando que 1 piloto y 11 ocupantes perdieran la vida.

El fatídico accidente ocurrió cerca al aeropuerto Butler Memorial, a unos 96 kilómetros al sur de Kansas City, de acuerdo a información emitida por Dennis Jacobs, director de la agencia de gestión de emergencias del condado de Bates.

El hecho sucedió poco después de que la aeronave despegara y dio vuelta por razones desconocidas. Esto llevó a las autoridades a cerrar ambos tramos de la vía, según diversos medios locales.

Por su parte, el sheriff del condado de Bates, Chad Anderson, indicó que algunos familiares de las víctimas mortales presenciaron este accidente. Equipos de emergencia, voluntarios y representantes religiosos acudieron al lugar para asistir a los cercanos de las víctimas.

Hay que mencionar que gran cantidad de metal azul y plateado retorcido y destrozado yacía en el césped cerca del aeropuerto, con una enorme fila de vehículos de emergencia en la calle a su lado.

Con el objetivo de investigar qué fue lo que derivó en este accidente, equipos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y de la Administración Federal de Aviación (FAA) llegaron hasta el lugar la tarde del domingo, según la Patrulla Estatal de Misuri. Las autoridades también revisaron el área bajo la ruta de vuelo y no encontraron indicios de que alguna persona hubiera saltado antes del impacto.

🇺🇸 | URGENTE: 12 personas murieron después de que un avión que transportaba a 11 paracaidistas y un piloto se estrelló cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler en Butler, Missouri. pic.twitter.com/E4YDbPALI6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 14, 2026

¿Cómo era la avioneta que se estrelló?

La avioneta siniestrada era operada por Skydive Kansas City, de acuerdo con Dennis Jacobs, administrador interino del aeropuerto y director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Bates.

Se trataba de un Pacific Aerospace 750XL, un modelo de avión turbohélice monomotor que es popular para el paracaidismo, pero que también puede ser utiizado para otros fines, entre los que se encuentra el transporte de carga, el reconocimiento áereo y los vuelos de evacuación médica.

Una tragedia aérea se suscitó en el estado de Misuri, en Estados Unidos, luego de que una avioneta se estrellara cuando se encontraba por despegar. Producto de este impacto 12 personas fallecieron, un piloto y 11 pasajeros.