Terremoto de magnitud 6.2 azota el sur de Filipinas: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú HOY, 15 de junio?

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terremoto de magnitud 6.2 azotó el sur de Filipinas la madurgada de este lunes, 15 de junio, generación preocupación en la población y en las autoridades debido a que sucede apenas una semana después de un potente sismo que dejó decenas de muertos en la misma región. Por tal motivo, la Marina de Guerra del Perú se encuentra evaluando si la actividad sísmica activa la alerta de tsunami en el territorio nacional.

Sismo de magnitud 6.2 sacude Filipinas este 15 de junio

El fuerte movimiento telúrico de 6.2 grados en la escala de Richter se registró frente a la isla de Mindanao, una de las zonas que se caracteriza por tener mayor cantidad sísmica del archipiélago asiático. Ocurrió exacatamente a las 5:18 a.m. (hora local) a una profundidad de 112 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Cabe mencionar que, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni daños de gran magnitud asociados a este nuevo fenómeno que ocurre en un momento en el que el país se viene recuperando de un terremoto de magnitud 7,8 que también afectó al sur del país, el pasado 8 de junio.

Kaiser Cádiz el jefe de la oficina provincial de gestión de desastres de Davao Oriental en Filipinas dialogó con AFP indicó que el sismo suscitado hoy fue "moderado" y que el país tiene como prioridad vigilar la costa para determinar si existen indicios de que el agua se haya retirado, esto último es un indicador de un tsunami inminente.

¿Este sismo activa la alerta de Tsumami en Perú?

Es importante señalar que Filipinas se localiza en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde convergen varias placas tectónicas y donde se concentra gran parte de los terremotos y erupciones volcánicas del planeta.

Debido a esta ubicación geográfica, el país asiático registra cientos de movimientos telúricos cada año, algunos de ellos de gran intensidad y con capacidad de generar importantes daños materiales y pérdidas humanas.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

15-06-26 04:18:38

Magnitud: 6.2 Mw

Referencia: 67 km ESE of Pondaguitan, Philippines

Profundidad: 111.92 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/msWM5lc6W7 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) June 15, 2026

En ese sentido, ante los movimientos telúricos que se produzcan en las costas de Filipinas, las autoridades peruanas emiten información si es que ello puede repercutir en nuestro país.

Es por eso que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra recurrió a sus canales oficiales para indicar que el terremoto registrado frente a la isla filipina de Mindanao no genera alerta de tsunami.

Autoridades filipinas monitorean posibles réplicas

Ante el sismo de magnitud 6,2 registrado durante esta madrugada, los organismos de emergencia de Filipinas mantienen el monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas réplicas en la zona.

Los expertos han advertido que la actividad sísmica podría continuar durante los próximos días debido a la energía acumulada que todavía se libera tras el terremoto de gran magnitud ocurrido la semana pasada.

Es así como, luego de registrarse un terremoto de magnitud 6.2 en Filipinas, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó que este fenómeno no genera alerta de tsunami en territorio peruano.