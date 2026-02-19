Reino Unido: Detienen a expríncipe Andrés-Mountbatten Windsor por presunta vinculación con el caso 'Epstein'

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Policía británica detuvo este jueves 19 de febrero al expríncipe Andrés-Mountbatten Windsor, hermano del rey Carlos III de Reino Unido, acusado de presuntos vínculos con el desaparecido pederasta Jeffrey Epstein.

El operativo se desarrolló en la finca de Sandringham (al este de Inglaterra), donde vive el también hijo de la reina Isabel II, justo en el día de su cumpleaños número 66. Tras ser arrestado, fue trasladado a la sede de la Policía de Norfolk, acusado de conducta inapropiada en un cargo público.

Escándalo Epstein remece la familiar real inglesa

Para detener al hoy expríncipe Andrés, se requirió la participación de la Policía Metropolitana de Londres, la Policía de Thames Valley, la Policía de Norfolk, la Policía de Essex, la Policía de Bedfordshire, la Policía de West Midlands y la Policía de Wiltshire.

Los hechos ocurren después de que la Policía de Thames Valley dijera que estaban evaluando una denuncia por el presunto intercambio de material confidencial del Gobierno británico por parte del exintegrante de la familia real inglesa al delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en agosto de 2019.

Andrés Mountbatten-Windsor ha negado en todo momento haber cometido algún delito y ha dicho, además, que "lamenta" su amistad con Epstein; sin embargo, no ha respondido a las solicitudes específicas de respuesta tras la publicación de los últimos archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Debido a su presunta vinculación en uno de los escándalos sexuales más grande de la historia, en octubre del 2025 fue despojado de sus títulos de príncipe y duque de York. Según las últimas revelaciones, habría participado en abusos sexuales a menores con Epstein.

Plazo de investigación

Hace pocas semanas se publicaron unas fotos comprometedoras en las que estaría Andrés arrodillado en el suelo sobre una mujer. Cabe precisar, que en los últimos archivos de Epstein aparecen correos que pueden comprometer aún más al expríncipe, como los que Epstein le escribió en agosto de 2010, prometiéndole enviarle a Londres a una joven rusa de 26 años, "inteligente y hermosa, de fiar".

Es importante mencionar, que el tiempo máximo que el expríncipe puede permanecer detenido es 96 horas, aunque para ello serían necesarias varias prórrogas autorizadas por oficiales superiores de la Policía y por un tribunal, según la BBC.

En la mayoría de los casos, precisaron, los sospechosos permanecen detenidos durante 12 o 24 horas y luego son acusados formalmente o puestos en libertad mientras continúa la investigación.

Este arresto permite a la policía registrar viviendas y pertenencias de Andres, acceder a equipos informáticos, archivos, fotografías y cualquier otra prueba; así como, realizar registros en cualquier inmueble que posea, ocupe o controle. Tras el arresto, el rey Carlos III dijo que la ley debe seguir su curso en la investigación de su hermano.