Tragedia aérea: Reportan varios fallecidos y más de 20 heridos tras accidente de avión militar

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia aérea deja en luto a varias familias. Reportan al menos 20 fallecidos y más de 20 heridos tras el accidente de un avión militar de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro.

Accidente de avión militar dejó varias víctimas

De acuerdo a los reportes preliminares, un avión modelo Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB) se estrelló la tarde de este último viernes 27 de febrero en una avenida de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país, actualmente liderado por Rodrigo Paz.

Según se dio a conocer, el avión militar de carga se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de La Paz cuando de pronto, al tocar tierra, el piloto no logró frenar, aparentemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó horas antes, lo cual sigue siendo materia de investigación por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

Desafortunadamente, el accidente de la aeronave que transportaba billetes nuevos de reposición para cambiar por los antiguos en diferentes departamentos dejó al menos 20 personas fallecidas y más de 20 heridos, de las cuales ocho se encuentran graves.

"Son alrededor de 20 (fallecidos), tal vez algo más", aseguró el director de la División de Homicidios de la Policía, coronel René Tambo a los periodistas desde el lugar de la tragedia.

💥✈️Se estrella un avión militar cargado con dinero en Bolivia



Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se accidentó este viernes en la ciudad de El Alto, en el área metropolitana de La Paz.https://t.co/xbnrEkOppK pic.twitter.com/yvRZ8Cx0zC — RT en Español (@ActualidadRT) February 28, 2026

Aeropuerto de El Alto cerrado temporalmente

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto "se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista" que no pertenece a esa compañía.

En medio de la emergencia por el número de víctimas por el accidente del avión militar, se difundieron en las redes sociales videos donde se dieron cuenta del momento en que, mientras bomberos y policías intentaban rescatar a los heridos y controlar el fuego, grupos de personas forzaron las mallas de seguridad del perímetro y se abalanzaron sobre el dinero que había en el lugar.

La escena obligó a las autoridades a dispersar a la multitud con agua y gases lacrimógenos, en un intento por recuperar el control de la situación. Después de la medianoche del viernes, el presidente de Bolivia manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

"Hoy es un día de mucho dolor para la ciudad de El Alto y la Patria por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto", dijo Rodrigo Pazn un mensaje público. "Quiero expresar toda mi solidaridad y mis condolencias con las familias de los heridos y fallecidos", sostuvo.

🇧🇴 | ÚLTIMA HORA: Caos en El Alto, Bolivia:



Se vive momento de descontrol y caos cerca del lugar donde se accidentó el avión militar en El Alto. La aeronave transporaba dinero y los pobladores itentan ingresar para sustraer los billetes.



El accidente aéreo ha dejado al menos 5... pic.twitter.com/M4Gct8Ylnh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

Perú expresa condolencias por tragedia en Bolivia

Por su parte, el Gobierno del Perú, a través de la Cancillería, expresó su solidaridad al pueblo y Gobierno de Bolivia por el accidente. "(...) extiende sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas en este difícil momento", se lee en el comunicado.

El Gobierno del Perú expresa su solidaridad al Gobierno y pueblo de Bolivia y lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas tras el trágico accidente ocurrido en la fecha en el Aeropuerto de El Alto.



El Perú extiende sus más sentidas condolencias a las familias de las... — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 28, 2026

Es así como una nueva tragedia internacional causó gran impacto. Al menos 20 personas murieron luego de que un avión militar de carga, que transportaba billetes, se accidentara al aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, Bolivia, según las autoridades. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan.