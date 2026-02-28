Delincuentes terminan baleados tras fallido atraco: Víctima se defendió y todo quedó registrado

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En cuestión de segundos, un asalto que ya estaba prácticamente consumado se transformó en una balacera que hoy genera debate en redes sociales, luego de que la víctima decidiera defenderse y dejara a dos delincuentes tendidos en el suelo.

Robo armado en tienda de celulares

El reloj marcaba las 6:57 p.m. del pasado miércoles 25 de febrero. Todo estaba tranquilo en una tienda de celulares. El dueño y un cliente conversaban relajados hasta que la puerta se abrió de golpe y dos sujetos armados entraron con la intención de robar el local.

On Wednesday in Villa Mella, the Dominican Republic, a store owner shot two armed robbers, killing one and wounding the other. Locals are calling for him to be hailed a hero rather than charged. pic.twitter.com/xoWyYatjqd — Open Source Intel (@Osint613) February 27, 2026

Bajo amenazas y golpes, los hampones obligaron a las víctimas a levantar las manos. Durante poco más de un minuto, los sujetos se pasearon como Pedro por su casa, metiendo celulares y cuanto objeto de valor encontraran en una mochila.

La cámara de seguridad lo registraba todo; los ladrones juraban que tenían la situación dominada, pero no fue así.

Dueño se defiende y frustra asalto

Cuando los delincuentes ya daban el trabajo por terminado y se disponían a salir por la puerta, el dueño del negocio activó su "plan B". Con una agilidad de película, el hombre sacó un arma que tenía camuflada en la vitrina principal y, sin que los asaltantes se dieran cuenta, abrió fuego.

El comerciante esperó el segundo exacto. Los disparos agarraron a los sujetos justo cuando ya cantaban victoria. Aunque intentaron correr heridos, el cuerpo no les dio para mucho y cayeron desplomados a los pocos metros.

Según reportes, uno de los asaltantes perdió la vida en el sitio, mientras que el otro está peleándola en un hospital cercano bajo pronóstico reservado. De momento, las autoridades no han revelado la identidad de ninguno de los involucrados.

Víctima queda bajo custodia policial

Tras la balacera, el comerciante quedó bajo custodia policial. Aunque el hombre actuó para proteger su vida y su patrimonio, su situación legal todavía está en el aire.

Aquí es donde el video de seguridad se vuelve oro puro para los investigadores, pues será la prueba reina para confirmar si esto fue legítima defensa o si se le pasó la mano.

Como era de esperarse, internet no tardó en dividirse. Por un lado, están los que aplauden al comerciante y lo llaman "héroe" por defender lo suyo; por otro, están los que dicen que se arriesgó demasiado y que ahora enfrentará un dolor de cabeza judicial que quizás no valía la pena.

Así, dos delincuentes terminaron baleados tras un fallido atraco, luego de que la víctima se defendiera dentro de su tienda de celulares y todo quedara registrado en video.