Irán se desborda: Protestas contra el régimen islámico dejan más de 40 muertos y miles de detenidos

Irán atraviesa una de las protestas más grandes de los últimos años, con un saldo de más de 40 muertos y miles de detenidos en diversas ciudades. La violencia se ha concentrado en regiones como Kermanshah, donde manifestantes incendiaron edificios de gobernadores y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad.

Las imágenes difundidas muestran multitudes desbordando las calles, con ataques a sedes oficiales y bloqueos de vías principales. La represión ha sido intensa: la policía ha desplegado unidades antidisturbios y se reportan enfrentamientos que han dejado decenas de heridos.

Acciones que han resonado

Uno de los gestos más simbólicos de esta ola de protestas ha sido el protagonismo de las mujeres iraníes, que se han quitado el hiyab en público como acto de resistencia contra la obligatoriedad del velo. Videos de mujeres caminando sin cubrirse la cabeza y conduciendo motocicletas se han viralizado, convirtiéndose en íconos de la rebelión.

Además, se han registrado ataques coordinados contra edificios gubernamentales, incendios de vehículos oficiales, marchas multitudinarias y hasta el cambio de la bandera actual por la vigente antes de la revolución de 1979 en diversas ciudades, desafiando directamente al régimen islámico.

Estas acciones han resonado internacionalmente como señales de un descontento que ya no se limita a demandas económicas, sino que cuestiona la legitimidad del sistema político y cultural vigente.

Las causas del desborde

Las protestas se originan en una crisis económica profunda en el país oriental:

Inflación superior al 42% , que ha encarecido alimentos y bienes básicos.

, que ha encarecido alimentos y bienes básicos. Devaluación histórica del rial , que alcanzó 1,45 millones por dólar.

, que alcanzó 1,45 millones por dólar. Escasez de agua y energía, con cortes frecuentes que afectan la vida diaria.

Denuncias de corrupción y desvío de recursos hacia grupos armados fuera del país.

A ello también se le suman las políticas sociales y culturales restrictivas ordenadas por el régimen islámico:

Obligación del uso del hiyab , pese a la suspensión de sanciones más duras en 2025.

, pese a la suspensión de sanciones más duras en 2025. Segregación de género en espacios públicos y prohibiciones como la licencia de motocicleta para mujeres.

en espacios públicos y prohibiciones como la licencia de motocicleta para mujeres. Vigilancia y represión sistemática contra quienes desafían las normas.

La combinación de crisis económica y represión social ha detonado una de las mayores revueltas contra el régimen islámico en Irán. La quema de edificios en ciudades como Kermanshah y la resistencia de mujeres que se quitan el hiyab en las calles reflejan un país al límite.

Con más de 40 muertos y miles de arrestos, la situación evidencia que la población exige cambios profundos en lo económico, lo político y lo cultural, mientras el régimen enfrenta su mayor desafío tras años de control.