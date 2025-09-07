Rusia realizó su mayor ataque aéreo en Ucrania dejando bajas civiles y dañando un edificio gubernamental

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo 7 de setiembre, Rusia intensificó su ofensiva sobre Ucrania. Con el mayor ataque aéreo registrado hasta el momento en lo que va del conflicto, el ejército del Kremlin golpearon a Kiev, causando bajas civiles y dañando un edificio gubernamental.

Un menor entre los fallecidos

El reporte oficial del gobierno ucraniano señala que hay dos personas muertas producto del bombardeo de más de 800 drones y 13 misiles, cuatro de ellos balísticos. Entre las bajas hay un menor de edad. El presidente de esta nación, Volodimir Zelenski, dio detalles del alcance del asedio que sufrió esta ciudad.

"En Kiev, edificios residenciales comunes fueron destruidos. En uno de ellos, se derrumbaron los pisos entre el cuarto y el octavo piso. Hasta el momento, se reportan dos muertos, incluido un infante. Mis condolencias a todos sus seres queridos", publicó el mandatario en su cuenta de X.

Since last night, work has been ongoing to eliminate the consequences of Russian strikes - more than 800 drones, 13 missiles, including 4 ballistic. According to preliminary information, several drones crossed the border of Ukraine and Belarus.



In Kyiv, ordinary residential... pic.twitter.com/CefQOopLtD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia, señaló que se atacó un complejo militar-industrial y de la infraestructura de transporte de Ucrania que son utilizadas por sus Fuerzas Armadas. El comunicado precisa el uso de aviación operativa y táctica, drones de combate, fuerzas de misiles y artillería.

En una actualización, indica que dañaron objetivos militares enemigos. Los blancos del bombardeo fueron instalaciones para la producción, montaje, reparación, almacenamiento y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados. Del mismo modo, atacaron la empresa Kiev-67 y la base logística STS-GRUPP en las afueras de Kiev.

Líderes europeos se solidarizan con Ucrania

Varios presidentes y primer ministros de Europa han mostrado solidaridad a través de las redes con Volodimir Zelenski y los ucranianos. Destacan los nombres de Keir Starmer, PM del Reino Unido, Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia y Emmanuel Macron, mandatario de Francia.

"Una vez más, Rusia lanzó cientos de drones y una docena de misiles sobre Ucrania durante la noche, atacando indiscriminadamente, incluso zonas residenciales y la sede del gobierno. Mis pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos, Junto con Ucrania y nuestros socios, defendemos la paz", señaló Macron.

La publicación del presidente francés en X condenando el ataque ruso.

De esta forma, Rusia asestó el mayor ataque aéreo en lo que va de la guerra con Ucrania. Utilizando drones y misiles, golpeó sedes militares y también un edificio gubernamental en Kiev. La ofensiva dejó como resultado a dos personas fallecidas, una de ellas era un menor de edad.