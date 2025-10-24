Cristian Castro sorprende en Lima al ponerse la camiseta peruana y jugar fútbol con sus fans antes de su concierto

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A pocas horas de su concierto en Lima, Cristian Castro vivió una jornada especial al ponerse la camiseta peruana y disputar un partido de fútbol con sus fans. El encuentro se realizó este jueves 23 de octubre en Magdalena del Mar, donde el artista compartió momentos de alegría y cercanía con sus seguidoras peruanas.

El intérprete de "No podrás" llegó acompañado de su pareja y un equipo de seguridad, para participar en un amistoso entre su club de fans oficial y el grupo "Las Rebeldes".

La presencia del cantante mexicano causó gran entusiasmo entre los asistentes, quienes no dejaron de corear su nombre durante todo el partido.

"Anoté seis goles, fui el goleador"

Durante el partido, Cristian Castro se autoproclamó "el goleador" tras anotar seis goles, un hecho que generó risas y aplausos entre las fanáticas presentes.

El encuentro se vivió con un ambiente festivo, marcado por la buena energía y el carisma del cantante, quien no dudó en abrazar y agradecer a cada una de sus seguidoras.

"En mi concierto vamos a tener varias sorpresas. Cantaremos mariachis, corridos, cumbias y hasta reggaetón", adelantó el artista, entusiasmado por su presentación en el Costa 21.

Además, Castro compartió su admiración por la gastronomía peruana, asegurando entre risas que "tras tanto manjar, ahora toca bajar". El cantante destacó también el cariño del público local y la calidez con la que siempre es recibido en Perú.

Perú, el país que más lo escucha

Un día antes de su actividad deportiva, Cristian Castro reiteró el cariño especial que siente por el público peruano, mencionando que Perú es el país que más lo escucha en plataformas digitales como Spotify. "Perú siempre ha significado mucho para mí. Ojalá pueda venir muchas más veces", comentó a su llegada a Lima.

El concierto del artista se realizará este viernes 24 de octubre en Costa 21, como parte de su gira internacional Hits Tour 2025. Las entradas aún están disponibles en zona VIP y tribunas laterales, con precios que van desde los S/324, según Teleticket.

La expectativa por el show es alta, con fanáticas que viajan desde diversas ciudades del país —como Talara y Piura— para ver al artista mexicano luego de tres años de ausencia en escenarios peruanos.