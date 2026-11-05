Santiago Peña: "Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa"

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El aún presidente Santiago Peña emitió un mensaje en la red social X dirigido a sus compatriotas ante las horas de preocupación e incertidumbre en el Paraguay. Como se sabe, el mandatario anunció que se presentará y ejercerá su derecho a la defensa frente a la continuidad del juicio político con respeto a la Constitución nacional.

En esa línea, el jefe de Estado indicó que acudirá con argumentos y pruebas ante las instituciones para rendir cuentas y dar explicaciones al pueblo paraguayo. Asimismo, enfatizó que la discusión sobre su continuidad en el cargo no debe paralizar las soluciones para las familias afectadas ni el pago a los ahorristas.

Queridos compatriotas: Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo. Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay. November 5, 2026

Santiago Peña confirma su defensa ante el juicio político

Durante su pronunciamiento, el gobernante paraguayo manifestó que acudirá al proceso parlamentario más allá de las posturas de los legisladores sobre su situación. Cabe mencionar que el mandatario señaló que su exposición transparentará su gestión frente a la población.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho.", dijo Santiago Peña en su cuenta de X.

No obstante, el mandatario sostuvo que colaborará con las instituciones competentes y aportará toda la información requerida para esclarecer los hechos y lograr que quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia sin encubrimientos.

"El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas", mencionó.

Ante ello, el pronunciamiento concluyó reiterando que ningún ciudadano se encuentra por encima de las leyes país. De esta manera, el titular del Ejecutivo fijó su postura oficial enfocada en la atención a los reclamos ciudadanos.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de un mensaje en su cuenta de X, el renunciante presidente de Paraguay, Santiago Peña, descartó haber fugado de su país, y aseveró que asistirá al Senado en el marco del juicio político seguido en su contra. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 5, 2026

Congreso paraguayo levanta sesión por falta de quórum

Esta tarde se levantó la sesión bicameral del Congreso paraguayo convocada para tratar la renuncia al cargo presentada por Peña. Como se sabe, la sesión se interrumpió por 'falta de quórum' luego de que los diputados oficialistas abandonaran sus bancas en el recinto al no contar con los votos necesarios para aprobar la renuncia .

Previamente, el Senado había rechazado la dimisión mediante una votación nominal que registró un resultado de 24 votos a 20. Cabe mencionar que esta postura en contra de aceptar la salida voluntaria también contó con el respaldo de los diputados de la oposición y de algunos de la bancada oficialista disidentes.