Flavio Bolsonaro se niega a revelar cómo salió de Brasil: "Me lo llevaré a la tumba"

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En su primera aparición pública en un medio de comunicación desde que abandonó su país, el senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se mostró completamente hermético respecto a la logística que empleó para llegar a territorio estadounidense.

En una entrevista concedida a The New York Times, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro afirmó de manera tajante que "se llevaría a la tumba" los detalles y gestiones realizadas para lograr burlar los controles y salir de Brasil tras caer derrotado en la segunda vuelta frente a Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

Lo hizo todo él solo

El político insistió en que no recibió ayuda de "absolutamente nadie, de ningún Gobierno", asegurando que la decisión fue espontánea y ejecutada por iniciativa propia junto a su esposa.

No obstante, fuentes consultadas por el rotativo estadounidense apuntan a una versión distinta, señalando la presunta participación de un funcionario de la Casa Blanca en la gestión del avión privado hacia Miami y la intervención directa de Donald Trump para autorizar su ingreso, además del recibimiento en Puerto Iguazú por parte de un asesor del gobierno argentino.

Asimismo, Bolsonaro defendió su inocencia frente a las investigaciones por lavado de dinero y cuestionó los resultados electorales, los cuales calificó de "matemáticamente imposibles".

La postura de Estados Unidos: el deslinde de Marco Rubio

Días atrás, en medio de la cumbre del G20 en Atlanta, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó el caso y aclaró la posición oficial de Washington. El diplomático estadounidense negó rotundamente que su país haya estado involucrado directamente en los preparativos o en facilitar la salida de Flávio Bolsonaro desde territorio brasileño.

Rubio explicó que el senador contaba previamente con un visado vigente y que fue el propio presidente Donald Trump quien tomó la decisión de permitirle el ingreso en caso de que arribara a un puerto de entrada estadounidense.

El Secretario de Estados Unidos Marco Rubio negó en medio de la clausura de la reunión de ministros de exteriores de la G20, que el gobierno estadounidense haya facilitado la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil. Además aseguro el encargado de la diplomacia estadounidense que lo... pic.twitter.com/lIjvryHGiE — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 31, 2026

De acuerdo con registros oficiales, el trayecto de salida incluyó su ingreso a Argentina por el puente Tancredo Neves, un vuelo privado desde Puerto Iguazú a Guayaquil y su posterior llegada a Miami, en paralelo a las indagaciones que la justicia brasileña le sigue por supuestos actos de corrupción y evasión de divisas.

Mientras las versiones sobre su polémico traslado a Estados Unidos continúan generando controversia internacional, Flávio Bolsonaro permanece en territorio norteamericano bajo la protección de un permiso especial, sin descartar una futura postulación presidencial si se convocasen nuevos comicios.