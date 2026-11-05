Flavio Bolsonaro se niega a revelar cómo salió de Brasil: "Me lo llevaré a la tumba"

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/11/2026
En su primera aparición pública en un medio de comunicación desde que abandonó su país, el senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se mostró completamente hermético respecto a la logística que empleó para llegar a territorio estadounidense.
En una entrevista concedida a The New York Times, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro afirmó de manera tajante que "se llevaría a la tumba" los detalles y gestiones realizadas para lograr burlar los controles y salir de Brasil tras caer derrotado en la segunda vuelta frente a Luiz Inácio 'Lula' da Silva.
Lo hizo todo él solo
El político insistió en que no recibió ayuda de "absolutamente nadie, de ningún Gobierno", asegurando que la decisión fue espontánea y ejecutada por iniciativa propia junto a su esposa.
No obstante, fuentes consultadas por el rotativo estadounidense apuntan a una versión distinta, señalando la presunta participación de un funcionario de la Casa Blanca en la gestión del avión privado hacia Miami y la intervención directa de Donald Trump para autorizar su ingreso, además del recibimiento en Puerto Iguazú por parte de un asesor del gobierno argentino.
Asimismo, Bolsonaro defendió su inocencia frente a las investigaciones por lavado de dinero y cuestionó los resultados electorales, los cuales calificó de "matemáticamente imposibles".
La postura de Estados Unidos: el deslinde de Marco Rubio
Días atrás, en medio de la cumbre del G20 en Atlanta, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó el caso y aclaró la posición oficial de Washington. El diplomático estadounidense negó rotundamente que su país haya estado involucrado directamente en los preparativos o en facilitar la salida de Flávio Bolsonaro desde territorio brasileño.
Rubio explicó que el senador contaba previamente con un visado vigente y que fue el propio presidente Donald Trump quien tomó la decisión de permitirle el ingreso en caso de que arribara a un puerto de entrada estadounidense.
De acuerdo con registros oficiales, el trayecto de salida incluyó su ingreso a Argentina por el puente Tancredo Neves, un vuelo privado desde Puerto Iguazú a Guayaquil y su posterior llegada a Miami, en paralelo a las indagaciones que la justicia brasileña le sigue por supuestos actos de corrupción y evasión de divisas.
Mientras las versiones sobre su polémico traslado a Estados Unidos continúan generando controversia internacional, Flávio Bolsonaro permanece en territorio norteamericano bajo la protección de un permiso especial, sin descartar una futura postulación presidencial si se convocasen nuevos comicios.