Más de 25 vuelos desviados por amenaza de bomba en Europa: aviones militares fueron desplegados

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este jueves una nueva amenaza de bomba en Europa puso en alerta a varios países del continente, obligando a desviar más de 25 vuelos y con inspecciones de emergencia en tierra. Se trata del segundo caso reportado esta semana, tras uno de la empresa Lingus con ruta de Dublín a Roma desviado hacia Francia.

Aviones militares lo escoltaron

Durante su cambio de destino, cazas de la fuerza aérea francesa escoltaron a la aeronave comercial hasta su aterrizaje en una base militar ante la advertencia de que tenía un aparato explosivo en su interior. Luego del aterrizaje, los 157 ocupantes fueron evacuados a una zona segura.

Una vez despejado el avión y la zona, se procedió a ejecutar los protocolos de revisión por parte de los miembros de seguridad. Cabe precisar que incidentes similares ocurrieron en dos vuelos de la empresa Finnair, que despegaron desde Helsinki, capital de Finlandia, hacia Roma, Italia y Viena, Austria.

Bomb threats are causing travel disruptions at airports across Europe, targeting at least 27 flights. Officials found nothing suspicious during initial searches of the diverted planes. https://t.co/2ygbpgczju — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 5, 2026

República Checa es otro país que debió estar en alerta ante cuatro amenazas en cuatro vuelos comerciales con destino al Aeropuerto Internacional de Praga. Una vez en tierra, las aeronaves fueron llevadas a una zona aislada de la pista para someter tanto a pasajeros y sus equipajes a una inspección rigurosa.

Sin embargo, los equipos antibombas de diversos países no encontraron material explosivos en las aeronaves, además de que no ha habido atribución de algún grupo. Cabe recordar que el último martes siete vuelos y un crucero marítimo recibieron alertas parecidas y según expertos, se trata de un patrón sistemático de perturbación del transporte internacional.

Comisario europeo se pronuncia

A través de su cuenta de X, el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, afirmó que el mecanismo de intercambio de información a escala en la Unión Europea se ha activado, en materia de seguridad y aviación. Además, resaltó que es inaceptable cualquier amenaza contra la población civil.

"Estamos monitoreando de cerca la situación y estamos en contacto con los Estados afectados y la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Se ha activado el mecanismo de intercambio de información a nivel de la UE en relación con la seguridad de la aviación", sostuvo en su pronunciamiento.

My statement on Reported Bomb Threats Affecting European Flights https://t.co/dWcLSVz82b — Apostolos Tzitzikostas (@tzitzikostas) November 5, 2026

Varios países de Europa han vivido momentos tensos este jueves por alertas de bombas en 25 vuelos comerciales, que obligaron a que sus rutas sean desviadas y que en algunos casos, cuenten con escolta militar. Sin embargo, equipos antibombas no encontraron material explosivo durante las inspecciones.