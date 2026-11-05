Senadores oficialistas buscan rechazar la renuncia de Santiago Peña para no otorgarle inmunidad judicial

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Santiago Peña presentó este jueves su renuncia a la presidencia de Paraguay en medio de los cuestionamientos por sus vínculos con Ueno Bank y mientras el Congreso debatía un juicio político en su contra. Pese a que el mandatario anunció su renuncia, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar el proceso de destitución.

Ante ello, la decisión final recae ahora en el Senado, instancia que deberá definir si acepta la dimisión o continúa con la remoción del jefe de Estado, quien asumió el poder en el año 2023 con un mandato previsto hasta 2028.

Razones de los senadores oficialistas para rechazar la dimisión

El Partido Colorado, agrupación política a la que pertenece el mandatario, cuenta con mayoría propia en ambas cámaras legislativas. No obstante, el presidente del grupo político, Horacio Cartes, se encuentra distanciado de la administración actual y expresó su respaldo al proceso de remoción.

Cabe mencionar que el trasfondo para rechazar la dimisión responde a las consecuencias legales que enfrentaría el gobernante. Si el Parlamento acepta su renuncia, pasaría a convertirse en senador vitalicio y obtendría fuero judicial, por lo que necesitaría ser desaforado por cada cargo que se le investigue en un eventual proceso penal.

Por el contrario, el bloque legislativo apuesta por la destitución directa para evitar este beneficio legal. Si es removido mediante el juicio político, perderá el derecho a la senaduría vitalicia y, ante acusaciones por posibles delitos, sus antecedentes pasarán directamente al Ministerio Público sin requerir un desafuero previo.

Debate en el Senado paraguayo

Los legisladores oficialistas Gustavo Leite y Carlos Núñez Agüero adelantaron que votarán en contra de la dimisión del presidente de la República y mantendrán su respaldo al trámite de remoción parlamentaria.

Esta postura se definió luego de que el titular de la agrupación política se reuniera con parlamentarios y miembros de la colectividad en la Junta de Gobierno para consolidar el apoyo al proceso, tras la crisis financiera, del cual el jefe de Estado era accionista.

"Estamos acompañando la postura del presidente del Partido, eso quiere decir que si el presidente Peña nos hace llegar su renuncia, seguiremos adelante con el trámite del juicio político", dijo Gustavo Leite.

En esa línea, su colega de bancada también ratificó su rechazo a la salida voluntaria del gobernante para evitar que conserve sus privilegios legales.

"Apoyar el juicio político, no la renuncia, la renuncia no, solamente de Peña. Si es que se aprueba la renuncia el sigue gozando de inmunidad y entonces no va a pagar ante la justicia su culpabilidad. Se va a rechazar en el Senado", dijo Carlos Núñez Agüero.

Ante ello, el propio parlamentario informó sobre los pasos inmediatos que tomará la Cámara Alta para resolver la situación del Ejecutivo.