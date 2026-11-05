Trujillo: techo de grifo colapsa y trabajadores lograron escapar antes del derrumbe

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un techo metálico del grifo 'Petro América' se desplomó la mañana de este jueves 5 de noviembre en Trujillo, La Libertad. Los trabajadores escucharon ruidos extraños, evacuaron el establecimiento y salieron antes de que la estructura cayera sobre los surtidores de combustible.

Trabajadores evacuaron el grifo antes del desplome

El incidente ocurrió pasadas las 11 de la mañana en el establecimiento ubicado en Trujillo. La caída de la cobertura metálica afectó el área donde se encuentran los surtidores, mientras que los empleados lograron evacuar luego de oír sonidos inusuales en la estructura.

Los trabajadores reaccionaron al escuchar los ruidos y abandonaron el grifo antes del derrumbe. Según La República, personal de Seguridad Ciudadana llegó después del accidente para apoyar en el aseguramiento de la zona y atender la emergencia.

Las autoridades no reportaron personas heridas ni fallecidas por el colapso. Los trabajadores consiguieron salir del establecimiento antes de que el techo terminara de caer. El hecho generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes solicitaron revisar las condiciones de seguridad de estos locales.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Momentos de tensión se vivieron en el grifo Petroamérica, en Trujillo, luego de que el techo metálico del establecimiento se desplomara. Afortunadamente, los trabajadores no resultaron heridos tras el incidente.



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Seguridad del establecimiento tras el derrumbe

El colapso del techo del grifo Petro América movilizó a personal de Seguridad Ciudadana de Trujillo, que llegó hasta el establecimiento para apoyar con el resguardo de la zona afectada.

Tras conocerse lo sucedido, personal de Seguridad Ciudadana acudió al grifo para atender la emergencia y asegurar el área. Su presencia permitió apoyar las labores de resguardo del establecimiento, mientras se verificaban las condiciones del espacio afectado por la caída del techo.

🔴🔵 Momentos de tensión se vivieron en el grifo Petroamérica, en Trujillo, luego de que el techo metálico del establecimiento se desplomara. Afortunadamente, los trabajadores no resultaron heridos tras el incidente.



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Uno de los aspectos más importantes del accidente fue la reacción de los trabajadores, quienes lograron abandonar el lugar después de escuchar los primeros sonidos de alerta. Cuando el techo terminó de caer, ya se encontraban fuera de la zona de peligro, por lo que no se registraron personas heridas ni fallecidas.

El establecimiento Petro América quedó con daños en la cobertura metálica que protegía los surtidores. El derrumbe registrado en Trujillo durante el 5 de noviembre dejó expuesta el área de abastecimiento de combustible y requirió la intervención de personal municipal para mantener el lugar bajo resguardo.

De tal forma, el colapso del techo del grifo Petro América en Trujillo terminó sin víctimas, luego de que los trabajadores evacuaran oportunamente. El accidente afectó la infraestructura del establecimiento y puso en evidencia la magnitud del desplome ocurrido sobre la zona de surtidores.