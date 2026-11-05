María Corina Machado respalda plan de EE. UU. para convocatoria de elecciones en Venezuela en 2027: "Vía razonable"

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La líder de oposición venezolana, María Corina Machado, respaldó el plan avalado por la Secretaría de Estado de Estados Unidos para convocatoria de elecciones en Venezuela. Desde su perspectiva, ha calificado dicha iniciativa como "vía razonable" para avanzar hacia la recuperación del orden constitucional.

María Corina Machado y Edmundo Gonzáles se solidarizan con España

Este jueves, 5 de noviembre, la dirigente de Vente Venezuela emitió junto a Edmundo González la denominada Declaración de Madrid, documento en el que extienden su solidaridad con España ante el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) enviando condolencias a los familiares de las víctimas, al rey Felipe VI y a las autoridades del país europeo.

En el texto, los dirigentes destacaron la hospitalidad brindada por España a un gran número de compatriotas venezolanos a lo largo de los años. Además, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, aplaudieron los avances que han habido en materia de cooperación digital, reducción de riesgos y movilidad académica.

Sin embargo, indicaron que dichas metas carecen de sentido si la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos no se asumen como una condición previa e indispensable para la cooperación regional.

En ese sentido, señalaron que la renuncia a la defensa de dichos valores equivale a tolerar en silencio la vulnerabilidad de millones de ciudadanos, es por ello que afirmaron que ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no se encuentran en cumbres como la que se desarrolla en Madrid.

DECLARACIÓN DE MADRID: Con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana https://t.co/EzEcqc2mXf November 5, 2026

La ruta de elecciones en Venezuela

En lo que refiere al plano nacional, en el documento María Corina Machado respaldó la iniciativa planteada por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, la cual prevé la designación de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral al finalizar el presente año.

"Ante la porlongada situación de facto que atraviesa nuestro país, avalamos este plan como vía razonable para avanzar hacia la plena recuperación del orden constitucional en Venezuela", señaló.

Machado y Gonzáles destacaron que esa propuesta sitúa a los comicios en una fecha cercana al 24 de julio, fecha en la que se conmemora el natalicio de Simón Bolívar, promovida por diversos aliados interncionales y sectores ciudadanos.

Bajo esa premisa, añadió que la fijación de la fecha electoral perfila un horizonte de esperanza para Venezuela porque "dota de certezas a la transición y permite que la cohesión social sin precedentes que hoy vive nuestra sociedad se materialice como pilar principal de este proceso.

En síntesis, La líder de oposición venezolana, María Corina Machado, respaldó el plan avalado por la Secretaría de Estado de Estados Unidos para convocatoria de elecciones en Venezuela y lo calificó como "vía razonable".