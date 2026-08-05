Querido actor y cantante es asesinado a disparos: esto es lo que se sabe

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El actor y cantante jamaicano murió luego de ser atacado a tiros a pocas horas después de regresar desde Estados Unidos. El artista alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Claudie Massop en la película Bob Marley: One Love, mientras la policía continúa con las investigaciones.

Ataque ocurrió en Portmore

El ataque ocurrió durante la noche del último 1 de agosto del 2026 en el sector de Wateford, ubicado en Portmore, parroquia de St. Catherine. Según información de Jamaica Observer, hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra Brian- Todd Boucher, mejor conocido Ras Ajai y otro hombre que lo acompañaba en ese momento resultó herida.

Tras haber recibido varios impactos de bala, Brian-Todd Boucher fue trasladado al Spanish Town General Hospital, donde los médicos solo certificaron su fallecimiento. La segunda víctima logró sobrevivir al ataque y permanece bajo atención médica. Asimismo, las autoridades vienen recopilando pruebas para esclarecer las circunstancias del crimen ocurrido.

A 47-year-old reggae artiste and actor, identified as Brian Boucher, popularly known as Ras Ajai, was shot and killed by armed assailants in Waterford, Portmore, St. Catherine, on Saturday night.https://t.co/bZN9tRbliL pic.twitter.com/9YcizG8B3e — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) August 2, 2026

Autoridades mantienen abierta la investigación

Según Jamaica Observer, la policía de St. Catherine South mantiene abierta la investigación y sigue varias líneas para identificar a los responsables del asesinato. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial acerca del móvil del ataque ni se han anunciado detenciones relacionadas con este caso.

El mismo medio informó que los investigadores vienen analizando si el hecho podría estar vinculado con un conflicto entre bandas relacionado con una de las personas que acompañaban al artista. Sin embargo, las autoridades precisaron que no existe evidencia que vincule Brian-Todd Boucher con actividades delictivas.

Asimismo, se dio a conocer que el artista había regresado desde Estados Unidos pocas horas antes del ataque, un detalle que llega a formar parte de las diligencias realizadas por los investigadores. Su muerte generó diversas reacciones entre los seguidores del reggae y las personas que conocieron su trabajo como actor y cantante.

Ras Ajai said Kool Herc started HipHop 🇯🇲!!! #MicrophoneCheck pic.twitter.com/dPgUxbwWtR — SoulFood66 (@BlackAndNative1) June 8, 2024

La trayectoria de Brian-Todd Boucher llegó a tomar mayor visibilidad tras participar en Bob Marley: One Love, producción audiovisual que lo acercó a una audiencia internacional. Además de su carrera como actor, desarrolló proyectos musicales bajo el nombre de Ras Ajai, consolidando su presencia dentro de la escena artística jamaicana.

Tras ello, la investigación por el asesinato del artista que continúa en Jamaica, mientras las autoridades buscan identificar a los responsables y establecer el motivo del ataque. El caso mantiene la atención pública debido a la trayectoria del actor y cantante, quien fue conocido como Ras Ajai.