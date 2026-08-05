Presidenta de México Claudia Sheinbaum insistirá en invitar al papa León XIV

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este 5 de agosto que su gobierno volverá a invitar al papa León XIV a realizar una visita oficial al país. La mandataria explicó que, además del significado religioso que tendría este viaje para millones de católicos mexicanos, considera que el Santo Padre se ha convertido en una voz relevante en debates globales.

Claudia Sheinbaum emitió su opinión en conferencia de prensa

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum recordó que anteriormente ya había enviado una carta al pontífice y sostuvo una conversación con él. Sin embargo, afirmó que su administración insistirá en la invitación para que visite México en una próxima gira internacional.

"Vamos a insistir en la visita del papa a México", manifestó la presidenta al referirse a la importancia que tendría la presencia del líder de la Iglesia Católica en el país.

La mandataria explicó que el interés de su gobierno trasciende el ámbito religioso y destacó las recientes reflexiones del papa León XIV sobre el desarrollo tecnológico y el uso de la inteligencia artificial.

"Además de lo que significa para el pueblo católico esta visita, hoy el Papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial", señaló.

Destaco la importancia en la encíclica del papa León XVI

Sheinbaum hizo referencia a la encíclica publicada hace algunos meses por el pontífice, documento que, según indicó, se ha convertido en una referencia mundial para discutir quién controla las plataformas digitales, cómo se diseñan los algoritmos y cuál debe ser el rumbo de la tecnología en beneficio de la sociedad.

En ese sentido, sostuvo que estos temas son de gran relevancia para México y para la comunidad internacional, ya que involucran aspectos éticos, sociales y políticos vinculados al desarrollo tecnológico.



Asimismo, destacó que el papa León XIV se ha consolidado como un referente internacional no solo por sus aportes al debate sobre la inteligencia artificial, sino también por su posición frente a diversos asuntos humanitarios.

"Es un referente a nivel internacional sobre este y muchos otros temas humanitarios, entonces vamos a insistir en que está gratamente invitado a nuestro país", concluyó.

Hasta el momento, el Vaticano no ha confirmado una eventual visita del papa León XIV a México, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum reiteró su disposición para recibir al pontífice cuando su agenda internacional lo permita.