Temu recibe millonaria MULTA por ofrecer productos ilegales: Cargadores y productos para bebés en la mira

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), multó a la empresa china de comercio electrónico Temu con 200 millones de euros por no "identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos" que implica la venta de "productos ilegales" mediante su plataforma.

Temu es multada con 200 millones de euros

Según la UE en un comunicado, la millonaria multa contra Temu —que se traduce en 230 millones de dólares— ha sido impuesta por incumplir con las normas establecidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) al no elaborar correctamente el informe de evaluación de riesgos que la normativa obliga a hacer cada año.

En su investigación, el Ejecutivo comunitario ha identificado que en Temu se comercializan un "alto porcentaje" de productos para bebés que cuentan con riesgos de seguridad de "gravedad media a alta", tales como riesgos de asfixia o niveles de sustancias químicas nocivas superiores a las permitidas.

Una situación similar ocurre con un "porcentaje muy alto" de cargadores comercializados en la plataforma, los cuales no superaron las pruebas básicas de seguridad. Por estas deficiencias, se indica que Temu "subestimó gravemente la frecuencia con la que los consumidores de la UE pueden encontrar artículos ilegales".

La compañía china tiene un plazo de tres meses para pagar la multa de 200 millones de euros, a la par que se encuentra obligada a presentar un nuevo plan corrigiendo los errores detectados, con una fecha límite del 28 de agosto de 2026.

Con esta sanción, Temu se convierte en la segunda compañía que recibe una multa por no cumplir con las obligaciones que impone la UE a las grandes plataformas de Internet, seguida de la red social X (antes Twitter).

Temu responde ante multa de la Unión Europea

El portavoz de la empresa china de comercio electrónico ha declarado en agencias internacionales de noticias que no se encuentran conforme con la decisión de la UE debido a que consideran la sanción económica como "desproporcionada".

"Temu respeta los objetivos de la ley de servicios digitales así como la importancia de unas reglas claras y coherentes para la economía digital. No obstante, cuestionamos la decisión de la Comisión Europea y estimamos que la multa es desproporcionada", dijo a la AFP.

En conclusión, el órgano ejecutivo de la Unión Europea dio a conocer que se ha impuesto una multa de 200 millones de euros contra Temu por no identificar riesgos en su plataforma que permiten la venta de productos ilegales.