Reconocida marca de galletas hace colaboración con BTS, ¿cuándo llegará el producto al Perú?

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La famosa banda surcoreana BTS vuelve a sacudir las redes sociales con una inesperada colaboración internacional junto a una reconocida marca de galletas de Estados Unidos. El lanzamiento, que estará disponible desde el próximo 1 de junio, ya es considerado uno de los productos más esperados del año por millones de fanáticos del K-pop a nivel global.

Colaboración que tendrá impacto a nivel mundial

La edición limitada en colaboración con la marca Oreo promete convertirse en una auténtica pieza de colección gracias a sus detalles inspirados en el universo de BTS y en la cultura coreana. El anuncio ha causado furor entre el ARMY, nombre oficial de los seguidores de la banda, quienes esperan con ansias la llegada del producto a los supermercados.

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OREO BTS Cookies hit shelves 6/8 pic.twitter.com/OIQUiOebDW — OREO Cookie (@Oreo) May 26, 2026

¿Cuándo llegará la edición limitada de BTS al Perú?

La empresa confirmó que esta colaboración tendrá distribución en más de 80 países, convirtiéndose en una de las campañas globales más ambiciosas de la marca. Pese a que aún no se ha confirmado la presencia en el territorio nacional, las probabilidades que se encuentre en el Perú son altas teniendo en cuenta la pasada colaboración de Oreo con Selena Gomez que llego a venderse en los supermercados.

"Esta colaboración con BTS es mucho más que un simple lanzamiento para Estados Unidos; es un evento mundial", señaló Matt Foley, vicepresidente de marketing de Oreo.

¿Cuál será el sabor de la esperada colaboración?

Fiel a su estilo, la marca Oreo hará que la banda de pop surcoreana tenga un sabor distintivo que represente la esencia que quieren transmitir a su público. Con esta premisa, la campaña publicitaria tomo en cuenta aspectos relevantes de la cultura de Corea del Sur para diseñar el empaque que tiene referencias importantes de los mercados callejeros

Dicha colección especial se realiza por los fans con motivo del aniversario de la banda. Por esta razón, serán 13 los diseños que se encontrarán en las galletas que llegarán a más de 80 países. Incluso, el sabor será de 'Hotteok', popular panqueque dulce que forma parte de la comida callejera de Corea del Sur.

La colección de galletas se realiza en homenaje a los fans dado que la banda cumple 13 años.

Finalmente, la futura presencia de esta ambiciosa colaboración realizada por la marca de galletas y la banda surcoreana BTS hace que los fanáticos se mantengan a la expectativa esperando el momento en el que la edición limitada llegue a sus países por medio de los supermercados.