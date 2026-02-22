Laura Spoya reaparece en redes sociales tras terrible accidente vehicular: "Mi curita para el corazón"

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 22/02/2026
Laura Spoya regresó a redes sociales después de casi dos semanas de ausentarse debido al terrible accidente de tránsito que protagonizó el pasado 12 de febrero en la avenida La Encalada, en Surco. La ex Miss Perú compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que dejó ver su avanzado estado de recuperación.
El regreso de Laura Spoya a redes sociales
La conductora de 'La Manada' utilizó su cuenta personal para publicar una tierna fotografía en la que aparece viendo televisión con quien parece ser uno de sus hijos. "Mi curita para el corazón", escribió, dando a entender que pasar tiempo con sus pequeños es una de las actividades que más la reconforta mientras se recupera.
Como se recuerda, Laura fue hospitalizada en una conocida clínica local después de chocar su camioneta contra un muro en plena madrugada. Su recuperación no fue sencilla, ya que requirió ser operada debido a daños en las vértebras; sin embargo, afortunadamente parece que todo salió bien.
El accidente de Laura no estuvo exento de cuestionamientos, ya que muchas personas se preguntaron por qué estaba conduciendo a las tres de la madrugada, después de haber estado festejando el cumpleaños de uno de sus amigos. La conductora afirmó en todo momento que el accidente fue producto del cansancio por exceso de trabajo.
Cabe resaltar que no es la primera vez que Laura protagoniza un accidente, ya que hace un tiempo contó que volcó su camioneta nueva en una pendiente. De ese hecho no hay registro conocido y solo se cuenta con su testimonio.
¿Qué dijo el amigo de Laura Spoya?
Tras el accidente de Laura, un joven de nombre Sebastián Gálvez había retirado cosas de su camioneta tras el fuerte choque que derribó un muro y ahora, por primera vez, estuvo frente a cámaras y fue consultado sobre lo sucedido.
La reportera de un programa de espectáculos abordó a Sebastián Gálvez mientras caminaba por una calle para consultarle directamente sobre el motivo por el que fue la primera persona que contactó la ex Miss Perú tras estrellar su camioneta en la avenida La Encalada.
El joven se mostró esquivo y aseguró que no iba a decir nada al respecto. "No voy a declarar nada, así que por las puras están acá perdiendo el tiempo, la verdad", declaró con el rostro cabizbajo.
La reportera insistió, preguntándole directamente si tiene algún tipo de relación especial con Laura, pero él volvió a esquivar la pregunta, asegurando que no es una persona pública. "Yo no soy una persona mediática. No necesito responder nada, la verdad", agregó.
Es así que, Laura Spoya retoma poco a poco su rutina y se muestra optimista frente a su proceso de recuperación. Aunque el accidente generó cuestionamientos, la conductora asegura que todo fue consecuencia del cansancio. Hoy, enfocada en su familia y su salud, agradece seguir avanzando favorablemente.