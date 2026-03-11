Tragedia en carretera tras incendio de autobús: Reportan al menos seis muertos y varios heridos

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos seis personas fallecidas y varios resultaron heridas al incendiarse un autobús en la carretera. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro.

Incendio dejó varios heridos y 6 muertos

De acuerdo a los primeros reportes, un autobús quedó envuelto en llamas en la calle principal de la localidad de Kerzers, a unos 20 kilómetros al oeste de la capital de Suiza en la tarde del último martes 10 de marzo, precisamente alrededor de las 6:25 p.m.

Las diligencias de las autoridades revelan que el vehículo que se incendió era un PostBus, los característicos autobuses amarillos que operan bajo el paraguas del servicio postal suizo y que constituyen la columna vertebral del transporte público en zonas rurales y semiurbanas del país.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraban llamas de varios metros de altura saliendo por las ventanas del autobús y humo negro elevándose hacia el cielo. Lamentablemente, el siniestro dejó al menos "seis muertos y cinco heridos, tres de ellos graves", según reportó el sargento de la policía cantonal de Friburgo, Frederic Papaux, a la agencia AFP.

Incidente bajo investigación

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y encontraron el vehículo envuelto en llamas. Los bomberos realizaron operaciones de rescate y extinción del fuego y establecieron un perímetro de seguridad. Varias ambulancias y un helicóptero trasladaron a los heridos a un hospital.

La policía suiza pidió a la población que se mantenga alejada de la zona y siga las instrucciones de los servicios de emergencia en la carretera.

Asimismo, las autoridades han afirmado este miércoles 11 de marzo que un hombre con problemas mentales supuestamente incendió el autobús y descartaron de que se trate de un acto terrorista. El presunto autor sería un ciudadano suizo residente en el cantón de Berna.

Al menos seis muertos y cinco heridos en el incendio de un autobús en Suiza#LaHora11Mhttps://t.co/fINk5aZXfZ pic.twitter.com/6sGIoCrdo6 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 11, 2026

Identifican a presunto autor del incendio en Suiza

La radiotelevisión francosuiza RTS adelantó poco antes que supuestamente el sospechoso es "conocido por las autoridades por problemas de inestabilidad psíquica".

Se trata del segundo incendio con numerosas víctimas en menos de tres meses en Suiza, ya que recordemos que en la madrugada del 1 de enero se incendió un bar en la localidad del Crans-Montana, un centro de esquí, donde murieron 41 personas y 115 resultaron heridas, causando gran impacto internacional.



Una jornada de luto se vive tras confirmarse el fallecimiento de al menos seis personas en el incendio de un autobús en Suiza, en la tarde del martes 10 de marzo. Las autoridades mantienen el incidente en carretera bajo investigación.