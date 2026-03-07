Sin escalas: Israel comenzó ataques contra depósitos de combustible en Teherán

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Israel informó que ha iniciado el ataque militar hacia sitios de almacenamiento de petróleo en Teherán durante la noche de este sábado 7 de marzo a una semana del inicio del conflicto bélico en contra de Irán.

Israel ataca objetivos petroleros en Irán

Las fuerzas israelíes indicaron que han atacados sitios de combustible que distribuyen "a varios consumidores, incluidas entidades militares en Irán, durante este último sábado.

"Este es un ataque significativo que constituye un paso adicional para profundizar el daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní", precisó el Ejército israelí a través de un comunicado.

🔴 #AHORA | Los alrededores de Teherán están en llamas por los bombardeos que Israel hizo esta noche contra objetivos industriales y petroleros en Irán. pic.twitter.com/iD9DfHcDMi — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 7, 2026

El reciente jueves, el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, indicó que Israel estaba listo para avanzar a la siguiente fase de operación. "Desmantelaremos aún más el régimen y sus capacidades militares", indicó mediante un video.

Las imágenes compartidas a través de redes sociales dan cuenta del gran impacto ocurrido tras el ataque israelí contra tales objetivos industriales y petroleros. Calles y plazas incendiadas alerta con ser una de las noches más trágicas que enfrenta el régimen iraní.

Donald Trump asegura que Irán se rindió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado recientemente que Irán se ha rendido y prometió un ataque "muy duro" en contra de este país.

Recientemente, Washington ha autorizado la venta de 12,000 bombas aéreas a Israel lo que escala el conflicto bélico a una nueva fase sin retorno.

Al momento, el Ejército de Israel volvió atacar el Líbano, dejando hasta el momento 217 muertos y 798 heridos, de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Salud del país.

Desde el inicio del ataque en conjunto por parte de Estados Unidos e Israel en contra de Irán el pasado 28 de febrero, el conflicto armado desató la furia militar de ambos bandos.

Si bien el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques, Trump usó sus redes sociales para prometer que las las fuerzas norteamericanas realizarán un ataque militar contundente.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, prometiendo no dispararles más (...) ¡Hoy Irán recibirá un duro golpe! Debido a la mala conducta de Irán, se está considerando seriamente su destrucción total y muerte segura", precisó a través de Truth Social.

El reciente ataque militar en contra de objetivos petroleros en Irán por parte de la fuerza militar israelí constituiría una siguiente fase en el ataque militar de Estados Unidos e Israel.