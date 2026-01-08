Problemas para la 'U': Williams Riveros y Matías Di Benedetto reprobaron examen de nacionalización peruana

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de comentarios negativos por los fichajes y el armado del plantel, Universitario continúa realizando los trabajados de la pretemporada pensando en afrontar la Liga 1 2026 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Riveros y Di Benedetto reprobaron examen de nacionalización

Uno de los factores clave para la confección del equipo que ahora dirigirá Javier Rabanal es la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto para así liberar dos cupos de extranjeros a partir de esta temporada.

Lamentablemente, los planes de Universitario estarían complicándose ya que ambos futbolistas reprobaron el examen de conocimiento para obtener la nacionalidad peruana. Así lo dio a conocer el medio Charla Táctica en sus redes sociales.

¿Qué pasará con ambos jugadores? Afortunadamente para los intereses cremas, los mencionados defensores contarán con dos oportunidades más para sacar nota aprobatoria y poder ser inscritos como peruanos. Con ello, la 'U' podría fichar a dos extranjeros más para así reforzar su equipo de cara al torneo local, donde busca el ansiado tetracampeonato, y a nivel internacional donde pretende volver a clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Williams Riveros se se ha convertido en referente de Universitario.

Universitario confirma tres amistosos de pretemporada

A la par de los trabajos físicos, Universitario disputará tres amistosos de preparación para así obtener el ritmo futbolístico deseado antes del inicio de la Liga 1 2026 la cual está pactada para finales de enero.

Primero, los cremas disputarán un encuentro ante Sport Boys el sábado 17 del presente mes en la cancha principal de Campomar. Lamentablemente para los hinchas, este duelo será a puertas cerradas por lo que no se podrá ver lo que suceda durante el mismo.

Solo tres días después, el 20, los cremas se verán las caras ante el Melgar de Juan Reynoso también a puertas cerradas, pero esta vez en el Estadio Monumental. Finalmente, los dirigidos por Javier Rabanal se presentarán ante toda su gente en el coloso de Ate en lo que será la Noche Crema 2026 ante la U. de Chile.

Este encuentro está pactado para jugarse el sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m. ante una multitud de hinchas que aguardan conocer a las incorporaciones y el estilo de juego que imprimirá el estratega español.

