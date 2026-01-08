¡Atención! Anuncian CORTE de LUZ este viernes 9 y domingo 11 de enero: ¿Qué zonas se verán afectadas?

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Sin servicio eléctrico por más de 8 horas? Conoce si tu zona se verá afectada con el corte de luz programado para este viernes 9 y domingo 11 de enero, y así poder tomar medidas preventivas.

Sin luz este 9 y 11 de enero: ¿En qué distritos?

A través de un comunicado en redes sociales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) y la empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, Hidrandina, mantienen informados a sus usuarios sobre las fechas en que tienen programados cortes de luz. Como se sabe, esta medida se ejecuta por trabajos en el suministro eléctrico.

De acuerdo a sus más recientes reportes, se resalta que el 9 y 11 de enero realizarán acciones necesarias para mejorar la infraestructura de su sistema, entre ellas, el mantenimiento de redes de distribución, cambio de cruceta en la línea de media tensión y otras más con el fin de garantizar la calidad del servicio.

Interrupción del servicio eléctrico este viernes

De acuerdo al reporte de Seal en Facebook, habrá corte de luz en Arequipa este viernes, 9 de enero, precisamente en algunas zonas de: Characato y San Juan De Tarucani desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Urbanizaciones del distrito de Characato: Mosopuquio. Circuito: Chiguata desde CC-050309, subestación 4260, 4261.

Por su parte, Hidrandina, en su página oficial, señaló que la interrupción de la energía eléctrica se ejecutará en Áncash, en el distrito de Independencia, desde las 7:00 a.m. hasta la 3:00 p.m.:

Distrito de Independencia: Sectores, localidades de Picup, Psj. Los Halcones, Jr. Pelícanos, El Pinar, Marian y sus respectivos anexos.

No habrá luz este domingo 11 de enero

Pero no todo queda ahí, ya que el domingo 11 de enero también se registrarán cortes de luz, pero esta vez en La Libertad. Apunta todos los detalles para que no te veas sorprendido y puedas tomar precauciones como desconectar aparatos sensibles a la energía eléctrica, asegurar alimentos en el refrigerador y planificar mejor tus actividades.

Sin luz en distrito de Huanchaco: Urb. San Miguel, Los Cedros, Urb. Alto Mochica, Urb. Los girasoles de San Isidro, Esperanza Parte Alta (parcial), Florencia de Mora(parcial), Urb. Primavera (Parcial), Las Quintana (parcial), San Nicolás (parcial), Covicorti, Urb. San Isidro, San Antonio, San Salvador, Natasha Alta, Santa Isabel, Urb. Rosa de América, Urb. San Fernando, Semi Rústica Mampuesto, Urb. La Esmeralda (parcial), Villa bolivariana, Urb. Esperancita, Urb. Palmera del Valle, Urb. La Planicie, Urb. La Esmeralda (parcial), El Cortijo, Urb. Los jardines, Urb. Villa el Sol, Urb. Santa Fe, Urb. Santa Inés, Urb. Sánchez Carrión, La Alameda, Sector Valdivia, El Trópico, Sector Ramón Castilla (parcial), Bello Horizonte, Huanchaquito Alto y Bajo, Óvalo Huanchaco, Las Lomas de Huanchaco, AA. HH San Carlos, Urb. Villa Aeropuerto Urb. Villa los Ángeles, Urb. Brisas de Huanchaco, Urb. Alborada, Urb. Bella Mar, Urb. José Olaya, Mall Aventura Plaza, Pentamall, Urb. Vista hermosa, Av. Jesús de Nazaret y Clientes particulares asociados, Urb. La Estancia, Urb. Sol de Chan Chan II, Villa de Evitamiento (parcial), condominio Anda Lucia.

Así que si estabas pensando en hacer trabajo remoto o utilizar algún electrodoméstico el viernes 9 y domingo 11 de enero, es ideal conocer primero si tendrás luz en tu hogar.