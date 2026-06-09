Manifestantes prenden fuego a un autobús en medio de protestas antiinmigración

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La ciudad de Belfast viene enfrentando una grave crisis de seguridad tras una serie de manifestaciones antiinmigración. Esta violencia estalló luego de un ataque con arma blanca ocurrido el lunes pasado, donde terminó con la quema de un autobús público y el bloqueo de diversas carreteras principales.

Escalada de violencia y respuestas oficiales

La situación se deterioró rápidamente en la calle Newtownards Road. Según la policía de Irlanda del Norte, grupos enmascarados incendiaron contenedores de basura para atacar un vehículo de la empresa Translink. Este acto vandálico obligó a la compañía a suspender todos sus servicios en la ciudad.

"Condenamos enérgicamente este ataque contra nuestro servicio", informó la empresa Translink tras los incidentes.

La respuesta de las autoridades ha sido inmediata ante el caos. Agentes del servicio de bomberos trabajaron intensamente para evacuar viviendas afectadas por las llamas en la calle Lendrick. La policía mantiene una fuerte presencia en las calles para recuperar el orden y brindar tranquilidad.

🇬🇧 Protestas y disturbios antiinmigración estallaron en Belfast (Irlanda del Norte) después de que un hombre fuera gravemente herido con un arma blanca.



Manifestantes encapuchados bloquearon carreteras y prendieron fuego a un autobús en Newtownards Road, al este de la ciudad,... pic.twitter.com/nyCi97fat3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 9, 2026

La viceprimera ministra, Emma Little-Pengelly, se pronunció sobre los disturbios a través de redes sociales. Ella pidió a los ciudadanos que mantengan la calma, enfatizando que la violencia no soluciona los problemas sociales y que destruir infraestructura propia únicamente perjudica a la comunidad local entera.

"Destruir cosas dentro de tu propia comunidad no beneficia a nadie", afirmó la viceprimera ministra Emma Little-Pengelly.

Impacto social y medidas de seguridad

El sospechoso del ataque con arma blanca es un hombre sudanés de 30 años, quien ya fue imputado por intento de asesinato y otros delitos graves. Su comparecencia ante el tribunal está programada para mañana, mientras las autoridades investigan a fondo los hechos ocurridos.

La protesta generó grandes daños materiales.

El ministro de Educación, Paul Givan, asistió a una protesta pacífica en Lisburn para conocer el sentir ciudadano. Él señaló que los participantes expresan su preocupación real por la inmigración descontrolada en el Reino Unido, buscando ser escuchados sin necesidad de recurrir a actos violentos.

"Es importante que la gente se comporte de manera pacífica para asegurar que se puedan escuchar los temas clave relacionados con la inmigración y que no nos distraigamos con ninguna forma de violencia", declaró el ministro de Educación Paul Givan.

Las autoridades insisten en que la violencia solo desvía la atención de las demandas de los manifestantes. Mientras tanto, el jefe de policía Jon Boutcher advirtió sobre los peligros de manipulación informativa en redes sociales, instando a todos a actuar con mucha cautela.

El jefe policial Boutcher recomendó no compartir imágenes de los hechos, ya que esto podría causar trauma adicional a las familias afectadas y comprometer el curso de las investigaciones judiciales. El monitoreo de la situación continuará durante los próximos días en todo el país.