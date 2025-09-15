Caos en Machu Picchu: "La empresa Consettur está generando este conflicto", afirma Cámara de Comercio y Turismo

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu, Maycol Ugarte, se pronunció respecto al conflicto que existe por el acceso terrestre al Santuario Histórico. Según precisó, la empresa Consettur es responsable de dicha "situación caótica". Además, crítico la falta de acción del Gobierno para hacer cumplir las normas.

Conflicto en Machu Picchu por transportes

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el funcionario indicó que, de momento, no se estaría respetando el estado de derecho; ello en el marco de la operatividad de Consettur, que sigue prestando el servicio de traslado hacia Machu Picchu a pesar de que su concesión culminó tras 30 años.

"No podemos dar esta imagen nosotros a nivel mundial y en definitiva en todas las pérdidas que están dándose, tiene un nombre propio, al momento la empresa Consettur está afectando y está generando este conflicto, esta convulsión social entre la población y por otro lado el Gobierno no hace cumplir las normas", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Ugarte indicó que existen resoluciones emitidas a nivel de la Municipalidad Provincial de Urubamba, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) en las cuales se dispone que la empresa PeruRail pueda trasladar las unidades vehiculares hacia el pueblo de Machu Picchu.

MTC debe "presionar"

En tal sentido, señaló que se debe respetar el cronograma que han efectuado para el retiro progresivo de los buses de Consettur e ingreso de los pertenecientes a PeruRail. Según precisó, se ha hecho caso omiso por parte de PeruRail ante esta medida. La empresa informó el 12 de septiembre que por daños en sus frenos y otros problema han decidido no trasladar los buses de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy, destinados al transporte turístico hacia Machu Picchu.

Según informó, el MTC debería generar un tipo de "presión" para solucionar dicha problemática que preocupa no solo a los pobladores de la zona sino también a los turistas. Cabe mencionar que, sí se están generando pérdidas por parte de empresarios que cubren este rubro. "Al momento se tiene el 40% de reservas anuladas", enfatizó.

Así, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu, Maycol Ugarte, cuestionó severamente al Gobierno por no hacer cumplir las disposiciones para que la empresa PeruRail traslade los buses correspondientes para brindar el servicio de transporte hacia la ciudadela inca.