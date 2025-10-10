Extorsionador de 18 años cayó en Trujillo: Cobraba cinco soles diarios a comerciantes en El Porvenir

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El reino del terror que implantó Jean Alexis Palma Basilio, alias 'Chato', en El Porvenir, Trujillo, acabó. La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a este presunto extorsionador de solo 18 años que cobraba cinco soles diarios a los comerciantes del mercado Miguel Grau. En su propiedad se encontraron varios celulares y explosivos, con los que intimidaba a sus víctimas.

Por semanas 'Chato' cobró extorsiones

Los vendedores estuvieron por semanas atemorizados por la presencia de este individuo, que con mensajes anónimos les advertía que debían pagar o serían afectados. No fue hasta que uno de ellos decidió denunciarlo, y con su testimonio, la PNP logró dar con el sujeto, que además, había pedido un pago de 50 mil soles a una mujer que vendía abarrotes.

Personal de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) llevaron a cabo las indagaciones con un seguimiento discreto. En las inmediaciones del mercado donde operaba, fue intervenido, encontrándosele dos celulares que estaban vinculados a los mensajes extorsivos que realizaba, aseguró una autoridad de esta división.

"Al momento de la intervención se ha logrado también la incautación de un teléfono celular donde se ha encontrado los mensajes extorsivos que esta persona efectuaba a una comerciante del mercado Miguel Grau", manifestó.

Uno de los dispositivos contaba con el IMEI asociado a un número utilizado para la difusión de videos y notas de voz con amenazas. Además, se le incautaron dos envoltorios que contenían explosivos en su interior, con los que reforzaba su manera de intimidar a los comerciantes. La hipótesis policial lo vincula con una red de extorsionadores.

Extorsionador se comunicaba por WhatsApp

Los investigadores determinaron que 'Chato' se comunicaba a través de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp. Desde ahí, enviaba los videos y mensajes amenazantes a sus víctimas. "Todos los comerciantes deben alinearse, caso contrario atentaremos contra ellos", decía uno de ellos.

Este delincuente fue puesto a disposición de la Segunda Fiscalía de Flagrancia de Trujillo, que realizará las diligencias pertinentes para determinar su implicancia en las extorsiones. La Policía continuará investigando para conocer si este sujeto operaba en solitario o tenía algunos cómplices que también se encargaban de cobrarle a los comerciantes de este centro de abastos.

Así, un extorsionador de tan solo 18 años fue detenido en las inmediaciones del mercado Miguel Grau, en el distrito de El Porvenir, Trujillo. En su posesión, se le encontraron dos celulares con el que presuntamente enviaba los mensajes extorsivos a los comerciantes, además de explosivos.