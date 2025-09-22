"¡Una amenaza muy seria!": Donald Trump se burló de los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La situación política de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, parecer complicarse con el pasar de los días. Esto comenzó luego que Estados Unidos decidiera desplegar en el mar del Caribe una serie de naves y portaviones anunciando una firme postura contraria al mandatario llanero.

De acuerdo lo informado por la Casa Blanca y el propio Donald Trump, el líder del régimen chavista utilizaría su investidura presidencial para realizar actos delictivos. Específicamente, Maduro fue acusado de ser el líder del Cartel de Los Soles los cuales trafican droga a la nación norteamericana.

Donald Trump se burla de las milicias ciudadanas

A partir de esta clara muestra de hostilidad, Nicolás Maduro anunció la creación de milicias ciudadanas las cuales se encargarían de defender su territorio en caso de llegar a un conflicto armado con Estados Unidos.

Incluso, en las últimas horas se reveló una serie de videos donde se observa a decenas de personas recibir adestramiento militar bajo las ordenes de personal del ejército venezolano. Estas imágenes llegaron rápidamente a los ojos de Donald Trump quien se pronunció de inmediato en sus plataformas virtuales.

El mandatario derechista fue bastante irónico en su cuenta de Truth indicando que este grupo de personas representaba una amenaza muy seria para el poderío militar del país que gobierna.

"ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!", escribió el presidente de la nación de las barras y las estrellas.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — El Presidente Donald Trump se burla del régimen chavista en Truth Social: "¡Atrapamos a la milicia venezolana en entrenamiento! ¡Una amenaza muy grave!". pic.twitter.com/PY5FPe093P — UHN Plus (@UHN_Plus) September 22, 2025

Nicolás Maduro envía carta a Donald Trump

En medio de las tenciones bélicas, Nicolás Maduro envió una carta a la Casa Blanca y a Donald Trump donde niegan las acusaciones de narcotráfico en su contra y pide que se habrá un canal de diálogo entre ambas partes.

De acuerdo a lo que indicó el mandatario, este camino siempre fue el indicado para resolver cualquier tipo de conflicto.

"Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica. Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas. Hasta la fecha, este canal ha funcionado perfectamente", señaló.

De esta manera, Donald Trump ser burló de las milicias ciudadanas venezolanas luego que se difundieran una serie de videos donde se les observa recibir adiestramiento militar en medio de la tensión bélica que existe por estos días con Estados Unidos.