Donald Trump aseguró que sus fuerzas hundieron otro barco narcoterrorista en el Caribe

19/09/2025

La batalla contra las drogas no cesa para la administración de Donald Trump. El mandatario aseguró que este viernes 19 de setiembre, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hundieron un barco narcoterrorista, matando a tres tripulante. Esta es la cuarta embarcación atacada en lo que va de setiembre.

Barco iba por una ruta conocida

A través de una publicación en su cuenta de Truth, el mandatario estadounidense ofreció detalles sobre la interceptación de este navío, que presuntamente, transportaba drogas. En el video que acompaña el texto, se aprecia como la nave va a una alta velocidad, y de un momento a otro es impactada por un proyectil.

"Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos" sostuvo.

El líder del Partido Republicano precisó que tres personas viajaban en la embarcación y que fueron abatidas por el ataque. Donald Trump cerró con un mensaje que estaría dirigido a Nicolás Maduro, a quien la justicia estadounidense señala de tener vínculos con peligrosos cárteles delictivos.

"Inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque", sentenció.

Fiscal de Venezuela pide a ONU investigar a EE.UU.

Antes del anuncio que hizo el mandatario norteamericano, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, ha pedido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que investigue a Estados Unidos, por los ataques. Según el funcionario, se ha atentado contra pescadores que salieron a altamar a trabajar.

"Voy a denunciar las ejecuciones extrajudiciales que se convierten en masacres a embarcaciones que son vistas como lanchas. Hemos podido ver como una pequeña lancha en las que habían tres personas fue acribillada por un misil, sin que existiese coordinación previa. Mi llamado es directamente a los organismos internacionales que deben velar por los derechos humanos", indicó.

