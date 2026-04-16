Refuerzan medidas para garantizar seguridad en colegios: ¿Qué protocolos se establecieron?

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Seguridad escolar en Perú. El Ministerio de Educación (Minedu) y la Policía Nacional del Perú despliegan medidas para prevenir violencia en los colegios y garantizar la protección de estudiantes y docentes. Conoce qué protocolos se ejecutarán.

Minedu y PNP refuerzan medidas para seguridad en escuelas

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que se activan protocolos de seguridad para prevenir y atender oportunamente cualquier hecho de violencia que puedan afectar a la comunidad escolar.

Esta estrategia, de carácter multisectorial, articula el trabajo de la Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM), las 7 UGEL, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), municipalidades distritales y la comunidad educativa. Asimismo, se precisó que el objetivo de esta medida es poder garantizar espacios seguros para los menores y docentes.

No solo se aplicó la activación del botón de pánico 'Confía', sino también la vigilancia policial permanente y el patrullaje preventivo.

Plan de seguridad en colegios de Lima Metropolitana.

Activan protocolos y despliegue policial en colegios

De acuerdo a lo revelado por 'Andina', las medidas y protocolos se activan una vez que se detecta una alerta. Incluye la identificación del problema, la denuncia inmediata del hecho, la intervención articulada con la policía y personal de serenazgo del distrito donde esté ubicada la institución educativa.

También se plantea la ejecución de planes de soporte socioemocional y reuniones informativas con estudiantes, docentes y las familias, así como la preparación, acompañamiento y monitoreo para un retorno seguro a la presencialidad. Entre las principales medidas establecidas están:

El patrullaje integrado de la PNP y Serenazgo en los entornos escolares.

de la PNP y Serenazgo en los entornos escolares. Implementación del cuaderno de control ciudadano y articulación directa con las comisarías mediante grupos de WhatsApp.

y articulación directa con las comisarías mediante grupos de WhatsApp. Refuerzo de Brigadas de Protección Escolar (BAPE).

Interconexión de cámaras de videovigilancia de las instituciones educativas con la central 105 y Serenazgo.

Medidas de seguridad en colegios de Lima.

Antecedentes al despliege de medidas de seguridad

La aplicación de estas medidas se da tras la alerta registrada en la Institución Educativa Privada Dios Es Amor, ubicada en el distrito de Ancón y bajo la jurisdicción de la UGEL 04, donde se reportó la presencia de una caja con un mensaje extorsivo en el frontis del plantel.

Las autoridades actuaron de inmediato, coordinando acciones para proteger a la comunidad educativa y controlar la situación. Aún se sigue con el seguimiento del caso, luego de que especialistas brindaran apoyo socioemocional.

Es así como el Minedu y la PNP han unido esfuerzos para fortalecer la seguridad en los colegios mediante estrategias de prevención y respuesta inmediata. Además de los protocolos de patrullaje policial se contempla el soporto socioemocional para el personal educativo y familias tras incidentes críticos.