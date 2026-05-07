Papa León XIV recibió visita de Marco Rubio en el Vaticano donde abordaron crisis en Oriente Medio

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV recibió este jueves 7 de mayo en el Vaticano al secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, luego cruce de palabras que sostuvo con el mandatario norteamericano, Donald Trump, hace menos de un mes.

Vale destacar que, la visita del alto funcionario de la Casa Blanca coincide con la previa de la conmemoración del primer año de la elección de Robert Prevost como sumo pontífice.

Renuevan lazos entre Washington y el Vaticano

De acuerdo con lo reportado por la Santa Sede, el encuentro duró aproximadamente 45 minutos y en donde abordó la situación de los países del África y Oriente Medio, en particular el Líbano e Irán, así como de Cuba.

#LeónXIV se reúne con Marco Rubio: reiterado el compromiso con la #paz - Vatican Newshttps://t.co/90Q9gksY93 — Vatican News (@vaticannews_es) May 7, 2026

Cabe señalar que, el encuentro fue muy armonioso, donde hubo bromas de parte y parte. Asimismo, este no es el primer encuentro que sostienen ambos en Roma, puesto que, la primera reunión ocurrió el pasado 19 de mayo de 2025, con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, un día después del inicio del pontificado.

Posteriormente, el jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con el cardenal Pietro Parolin, donde según el Vaticano, coincidieron en la necesidad de "trabajar incansablemente en favor de la paz", tras sostener un intercambio de opiniones "sobre la situación regional e internacional", específicamente sobre los países afectados por la guerra, "las tensiones políticas y las difíciles situaciones humanitarias".

El cónclave sirvió para que ambas personalidades renueven sus compromisos en aras de fortalecer las "buenas relaciones bilaterales" entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América.

Reunión con Giorgia Meloni

Según la agenda del alto representante de la administración Trump, el día de mañana, viernes 8 de mayo, sostendrá un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, Guido Crosetto y Antonio Tajani, respectivamente.

La reunión representa también un intento de acercamiento de Norteamérica con Roma, luego de que Meloni recibiera críticas del propio Donald Trump en defensa de León XIV, en medio del intercambio de posiciones nada coincidentes de ambas partes.

Mientras el obispo de Roma calificó de "inaceptable" lo dicho desde Washington (acabar con la civilización de Irán), la autoridad norteamericana lo llamó "débil" y, además, calificándolo de "pésimo en política exterior". Asimismo, descartó reunión entre ambos al considerarla "innecesaria".

Tras las tensiones entre el sumo pontífice y el presidente estadounidense, se espera que las relaciones entre las partes puedan normalizarse con la visita de Marco Rubio a Roma.