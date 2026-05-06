RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Entretenimiento
Alerta mercado informal

BTS no permitirá vender mercancía pirata de la banda durante su gira en México

El comunicado lo emitió la agencia que representa a BTS por medio de las redes sociales, en el que se enfatiza la prohibición de venta de mercancía pirata.

BTS no permitirá vender 'merch' pirata de la banda durante su gira en México
BTS no permitirá vender 'merch' pirata de la banda durante su gira en México (Difusión)

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 06/05/2026

Síguenos en Google News Google News

La banda asiática BTS sigue en el ojo público luego de arribar tierras mexicanas con su gira "ARIRANG World Tour". Sin embargo, un punto que ha despertado una serie de comentarios es el tema de la prohibición en la venta de mercancía no oficial.

Comunicado emitido por la agencia de BTS

Por medio de la agencia HYBE que representa a la banda, mencionaron que no permitirán la venta de artículos informales en los exteriores del estadio donde se desarrollará el show.

Esta agencia alerta de manera abrupta su política "cero tolerancia" frente a la venta ilegal de mercancía durante el desarrollo de la gira por distintos países, incluyendo México en este caso.

Como parte de esta medida, se prohíbe el uso de logos, nombres, imágenes o retratos de los miembros de la banda con fines comerciales sin la autorización de los mismos.

La estrategia de venta hace que se proteja la propiedad intelectual del grupo juvenil y promover la compra de artículos de calidad para los seguidores a nivel global.

¡Locura total! BTS llega a México y saluda a miles de ARMYs desde el balcón del Palacio Nacional
Lee también

¡Locura total! BTS llega a México y saluda a miles de ARMYs desde el balcón del Palacio Nacional

Poblemática captada en redes sociales

Asimismo, desde la mañana, algunas seguidoras de la banda compartieron por medio de las redes sociales una serie de clips donde se puede apreciar como los revendedores hacen compras masivas de presuntos artículos oficiales de BTS. Esta medida generó toda clase de comentarios por parte de la comunidad que apoya la carrera música de la banda.

Dichas grabaciones continúan viralizándose a gran escala debido que estos artículos estarían siendo adquiridos antes de su venta general a los asistentes al concierto.

Corea del Sur: Muñecos creados con IA son usados como asistentes para adultos mayores
Lee también

Corea del Sur: Muñecos creados con IA son usados como asistentes para adultos mayores

Incluso, la posición de los usuarios frente a este hecho ha creado que algunos tomen como motivo de burla que los fans se queden si la posibilidad de adquirir algún artículo dada la demanda de compra por los revendedores.

¿Cuándo se realizarán las presentaciones de BTS?

La serie de fechas programadas para las presentaciones de la aclamada banda serán los siguientes 7, 9 y 10 de mayo, dichos acontecimientos serían los eventos más importantes de año en México

Asimismo, esta serie de eventos se realizarán en el Estadio GNP Seguros, lugar que promete cumplir con toda la normativa que corresponde un hecho de tal magnitud.

En conclusión, las normativas implantadas por esta agencia hacen que nuevas problemáticas ocurran en el camino, pero esto no quitará el impacto de la banda BTS en realizar mercancía con todos los estándares que sus seguidores de México desean tener.

Temas relacionados banda asiatica comunicado Grupo musical mercancía México productos autorizados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA