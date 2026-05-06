BTS no permitirá vender mercancía pirata de la banda durante su gira en México

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La banda asiática BTS sigue en el ojo público luego de arribar tierras mexicanas con su gira "ARIRANG World Tour". Sin embargo, un punto que ha despertado una serie de comentarios es el tema de la prohibición en la venta de mercancía no oficial.

Comunicado emitido por la agencia de BTS

Por medio de la agencia HYBE que representa a la banda, mencionaron que no permitirán la venta de artículos informales en los exteriores del estadio donde se desarrollará el show.

Esta agencia alerta de manera abrupta su política "cero tolerancia" frente a la venta ilegal de mercancía durante el desarrollo de la gira por distintos países, incluyendo México en este caso.

Como parte de esta medida, se prohíbe el uso de logos, nombres, imágenes o retratos de los miembros de la banda con fines comerciales sin la autorización de los mismos.

La estrategia de venta hace que se proteja la propiedad intelectual del grupo juvenil y promover la compra de artículos de calidad para los seguidores a nivel global.

[공지] BTS 북미 콘서트 현장 불법품 단속 및 아티스트 퍼블리시티권 보호 캠페인에 대한 공지 (+ENG) pic.twitter.com/mufwDlamS3 — BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) April 21, 2026

Poblemática captada en redes sociales

Asimismo, desde la mañana, algunas seguidoras de la banda compartieron por medio de las redes sociales una serie de clips donde se puede apreciar como los revendedores hacen compras masivas de presuntos artículos oficiales de BTS. Esta medida generó toda clase de comentarios por parte de la comunidad que apoya la carrera música de la banda.

Dichas grabaciones continúan viralizándose a gran escala debido que estos artículos estarían siendo adquiridos antes de su venta general a los asistentes al concierto.

Incluso, la posición de los usuarios frente a este hecho ha creado que algunos tomen como motivo de burla que los fans se queden si la posibilidad de adquirir algún artículo dada la demanda de compra por los revendedores.

¿Cuándo se realizarán las presentaciones de BTS?

La serie de fechas programadas para las presentaciones de la aclamada banda serán los siguientes 7, 9 y 10 de mayo, dichos acontecimientos serían los eventos más importantes de año en México.

Asimismo, esta serie de eventos se realizarán en el Estadio GNP Seguros, lugar que promete cumplir con toda la normativa que corresponde un hecho de tal magnitud.

En conclusión, las normativas implantadas por esta agencia hacen que nuevas problemáticas ocurran en el camino, pero esto no quitará el impacto de la banda BTS en realizar mercancía con todos los estándares que sus seguidores de México desean tener.