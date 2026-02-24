¡Graves inundaciones en Brasil! Lluvias récord dejan al menos 23 muertos y decenas de desaparecidos

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las fuertes lluvias que azotan el sureste de Brasil han causado al menos 23 muertos y dejaron decenas de personas desaparecidas en el estado de Minas Gerais, en medio de inundaciones y deslizamientos que arrasaron viviendas y obligaron a más de 400 habitantes a abandonar sus hogares.

El municipio de Juiz de Fora, uno de los más afectados, registró el mayor número de fallecidos, siendo 16 hasta el momento, mientras que otras 7 muertes ocurrieron en la vecina ciudad de Ubá. Estas zonas enfrentan la acumulación de agua más alta registrada para un mes de febrero, con lluvias que superan ampliamente los promedios históricos y han saturado terrenos vulnerables.

Las precipitaciones provocaron el desborde del río Paraibuna, inundando barrios enteros, calles convertidas en ríos y derrumbes de estructuras, lo que dificultó el acceso de los equipos de emergencia a las zonas más afectadas. Asimismo, los deslizamientos de tierra sepultaron viviendas completas, dejando a muchas familias sin techo y obligando a autoridades a evacuar sectores con alto riesgo geológico.

Ante la magnitud del desastre, la alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomão, declaró el estado de calamidad pública, lo que permite movilizar recursos de emergencia y agilizar la llegada de ayuda humanitaria. El presidente brasileño también emitió mensajes de apoyo desde redes sociales y coordinó con la Defensa Civil para reforzar las labores de búsqueda y rescate, que incluyen la participación de bomberos, perros entrenados y voluntarios.

El Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais y la Defensa Civil continúan la búsqueda de desaparecidos, especialmente en los barrios próximos al río Paraibuna, desbordado por el volumen de agua. Los equipos de rescate trabajan entre escombros y zonas anegadas, mientras decenas de vecinos permanecen sin localizar.

Las autoridades calculan que el número de desaparecidos podría seguir aumentando, ya que los equipos continúan rastreando escombros y zonas inundadas en busca de sobrevivientes.

La situación obligó además a suspender clases en todas las escuelas municipales de Juiz de Fora y Ubá, interrupciones parciales en los servicios básicos y el despliegue de bomberos y policía militar para garantizar la seguridad y el traslado de familias a refugios. Mientras los residentes luchan por recuperar pertenencias y volver a la normalidad en medio de un entorno todavía inestable.

Las lluvias récord en el sureste de Brasil han dejado un panorama devastador y ponen en evidencia la vulnerabilidad de comunidades enteras frente a fenómenos climáticos extremos.

Las autoridades locales mantienen la vigilancia y llaman a la población a mantener la prudencia mientras persisten las condiciones meteorológicas adversas.