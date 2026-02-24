Mundial 2026: FIFA pide informes a México tras ola de violencia por muerte de "El Mencho"

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La FIFA solicitó al Gobierno de México informes detallados sobre la situación de seguridad en el país, tras los hechos de violencia desatados luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo militar que acabó con su vida se realizó el pasado 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, y dejó un saldo de 62 personas muertas, entre ellas 25 agentes de la Guardia Nacional y 30 presuntos integrantes del grupo delictivo.

Ola de violencia tras el operativo

Tras el enfrentamiento, se reportaron narcobloqueos, incendios de más de 200 vehículos y disturbios en al menos 14 estados del país. Las escenas más intensas se vivieron en Guadalajara y Puerto Vallarta, donde se desplegaron fuerzas federales para contener la situación.

La magnitud de los hechos encendió las alarmas internacionales, especialmente porque México será uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. Ante este escenario, la FIFA activó un monitoreo preventivo y pidió reportes específicos sobre las condiciones de seguridad en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El objetivo es evaluar si existen garantías suficientes para la organización del torneo y la llegada de selecciones y aficionados de todo el mundo. Incluso el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante un evento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que la situación se encuentra en evaluación, pero expresó su confianza por que se asegure la seguridad para el evento.

El presidente de la @FIFAcom Gianni Infantino expresó hace un momento su confianza en el gobierno mexicano para garantizar la seguridad en el #Mundial2026 pic.twitter.com/p3OzhaYvnM — Alejandro Bulle Goyri (@abulleF1) February 25, 2026

"No hay ningún riesgo"

Por su parte, el Ejecutivo mexicano aseguró que existen garantías totales para la realización del Mundial y descartó riesgos para las sedes y los visitantes. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que "hay todas las garantías y no hay ningún riesgo", en un intento por transmitir confianza a la FIFA y a la comunidad internacional.

Además, respondió a críticas externas, como las de Elon Musk, quien insinuó vínculos de su gobierno con cárteles, calificando esas versiones de "absurdas e hipócritas" y anunciando que evalúa acciones legales contra el magnate.

🇲🇽 | LO ÚLTIMO: Sheinbaum asegura que no hay "ningún riesgo" para el Mundial tras la violencia en México. pic.twitter.com/CZ1tvqGoVc — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 24, 2026

La solicitud de la FIFA refleja la preocupación internacional por la seguridad en México tras la muerte de uno de los capos más poderosos del narcotráfico. Mientras el gobierno busca proyectar estabilidad y confianza, el organismo rector del fútbol mundial mantiene un monitoreo activo que podría influir en la organización del torneo.

El contraste entre la narrativa oficial de Sheinbaum y la evaluación técnica de la FIFA marca el eje del debate: ¿prevalecerá la confianza institucional o la preocupación por la seguridad real en las sedes mundialistas?