Miraflores: Heladero de conocida marca se aprovecha de turista ruso y le roba el celular

La aparente tranquilidad del Skatepark de Miraflores se vio alterada por un robo que tuvo como protagonista a un joven heladero que esperaba en la zona con su triciclo. No solo ofrecía sus productos a los acalorados visitantes del parque, sino que, según efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), también buscaba oportunidades para cometer delitos.

Todo ocurrió cuando un turista ruso llegó al lugar para ingresar a un pequeño gimnasio cercano. Vestía un polo marrón y jean azul. Antes de empezar su rutina, dejó su celular sobre una banca del skatepark, confiado en que nadie lo tomaría. Ese pequeño descuido fue suficiente.

Las cámaras de seguridad registraron al heladero, quien vestía un polo amarillo de una conocida marca y una gorra roja, detenido en una esquina con su triciclo. Observó el movimiento del extranjero y, al notar que se alejaba, se acercó rápidamente a la banca, tomó el equipo y se retiró como si nada hubiera pasado.

Cuando el turista regresó por su teléfono, ya no estaba. Desconcertado, preguntó mediante señas a las personas que se encontraban cerca, pero nadie pudo ayudarlo. La escena quedó grabada y fue clave para identificar al sospechoso.

Regresó al lugar y terminó detenido

Lejos de sospechas que estaba siento investigado, el joven volvío al mismo punto al día siguiente. Agentes policiales que ya seguían el caso intervinieron antes de que pudiera escapar. Durante el registro, encontraron el celular en su poder.

Según información policial, el equipo está valorizado en más de 500 dólares. El joven de origen extranjero, identificado como Angelo Cañón Godos, de 19 años, aceptó haber tomado el teléfono.

Zona concurrida y vulnerable

El robo ocurrió muy cerca de la Costa Verde, en un espacio frecuentado por jóvenes y adultos que acuden a hacer ejercicio, pasear o simplemente disfrutar del ambiente del skatepark. La situación evidencia cómo los delincuentes aprovechan segundos de distracción en lugares públicos y concurridos.

Especialistas en seguridad recomiendan no dejar pertenencias a la vista, mantener siempre contacto visual con objetos personales y estar atentos a movimientos sospechosos. Además, resaltan la importancia de cámaras de vigilancia y patrullaje policial como medidas de prevención efectivas.

Este caso sirve de advertencia para turistas y locales: un momento de confianza puede convertirse en pérdida económica y malestar personal. La experiencia deja claro que la seguridad en espacios abiertos depende tanto de la vigilancia como de la prudencia de los propios visitantes.