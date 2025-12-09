Bebé fallece tras ataque de pitbulls en SJL: Padre y abuela de menor fueron detenidos

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Tras el trágico fallecimiento de una bebé debido al ataque de dos perros de raza pitbull en el distrito de San Juan de Lurigancho, efectivos policiales detuvieron al padre y a la abuela de la víctima.

Policía detiene a padre y abuela

La Policía Nacional del Perú (PNP) recurrió a sus canales oficiales para informar que tras el fatídico fallecimiento del recién nacido tras ser atacado por un par de pitbulls, el progenitor y la dueña de los canes, la abuela del bebé, fueron detenidos.

En el pronunciamiento, en su cuenta oficial de 'X', se señala que el padre de la menor de 11 meses será investigado por por la presunta comisión del delito de exposición al peligro de persona dependiente.

Además, la abuela de la bebé afrontará investigación preliminar por la presunta comisión del delito de homicidio culposo por la falta de medidas de seguridad

Noticia en desarrollo...