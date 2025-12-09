RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
Luego de fatídica muerte

Bebé fallece tras ataque de pitbulls en SJL: Padre y abuela de menor fueron detenidos

La propietaria de los canes, abuela de la víctima, afrontará investigación preliminar por la presunta comisión del delito de homicidio culposo.

Padre y abuela de menor fueron detenidos tras ataque de pitbulls
Padre y abuela de menor fueron detenidos tras ataque de pitbulls (Foto: Composición Exitosa)

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 09/12/2025

Tras el trágico fallecimiento de una bebé debido al ataque de dos perros de raza pitbull en el distrito de San Juan de Lurigancho, efectivos policiales detuvieron al padre y a la abuela de la víctima. 

Policía detiene a padre y abuela

La Policía Nacional del Perú (PNP) recurrió a sus canales oficiales para informar que tras el fatídico fallecimiento del recién nacido tras ser atacado por un par de pitbulls, el progenitor y la dueña de los canes, la abuela del bebé, fueron detenidos.

En el pronunciamiento, en su cuenta oficial de 'X', se señala que el padre de la menor de 11 meses será investigado por por la presunta comisión del delito de exposición al peligro de persona dependiente.

Además, la abuela de la bebé afrontará investigación preliminar por la presunta comisión del delito de homicidio culposo por la falta de medidas de seguridad 

Noticia en desarrollo...

