Capturan a alias 'Chuki' tras 15 años prófugo: Peruano es responsable del asesinato de una adolescente en España

Luego de permanecer prófugo de la justicia española por 15 años, la Policía Nacional capturó al ciudadano peruano Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki', quien es responsable de la muerte de una adolescente en el municipio madrileño de Leganés.

PNP captura alias 'Chuki'

El último viernes 5 de diciembre, al promediar las 2 de la tarde, agentes de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes detuvieron a Yong Granandino de 45 años en Lurín, en donde trabajaba como obrero.

De acuerdo a los efectivos, tras su intervención no puso resistencia debido a que ya tenía conocimiento de la razón de dicha acción por el delito que había cometido. Según informó el general PNP Aldo Dávila, alias 'Chuki' estaba laborando en una empresa de Pachacámac y que, de acuerdo a las primeras indagaciones, estuvo ahí durante dos años.

El sujeto había tramitado un DNI bajo el nombre de Christian Jesús Mejía Yauri (35) en el Reniec de Villa El Salvador con el principal objetivo de evadir la acción de la justicia. Sin embargo, con ayuda de la verificación biométrica se confirmó que era la persona que estaban buscando, después de semanas de vigilancia, inteligencia y cruces de datos.

Por tener un documento de identidad fraudulento, este prófugo también enfrentará cargos por identidad falsa en agravio del Estado. Además, el general PNP Dávila sostuvo que 'Chuki' será derivado a un juzgado de turno para que se proceda con los trámites de extradición.

Un trágico crimen en España

Cristian Yong Granadino es sindicado de ser el autor del crimen contra Silvia Rodríguez Fernández, una adolescente de 16 años, con quien mantuvo una relación. La asesinó cruelmente y cercenó su cuerpo en el año 2010, en Leganés, en Madrid (España).

El cádaver de Silvia fue encontrado por un indigente en un contenedor de basura, en el interior de una maleta, enmarañado y degollado. Tras ello, la familia de la víctima mortal señaló a alias 'Chuki' como culpable.

Tan un solo un día después de acabar con la vida de la joven, el feminicida fugó hacia el Perú permaneciendo durante 15 años en calidad de prófugo. Cabe resaltar, que este tipo tenía alerta internacional de Europol y de la Interpol por lo que era buscando en todo el mundo.

Ahora, tras varios años alias 'Chuki' fue capturado por la Policía Nacional del Perú y pagará su condena tras arrebatar la vida de Silvia Rodríguez Fernández, una adolescente con quien mantuvo una relación.