Los Olivos: Violento enfrentamiento entre barristas deja un herido de bala y cuatro intervenidos

En el distrito de Los Olivos, un violento enfrentamiento entre barristas desató escenas de pánico entre quienes estaban cerca de la urbanización Los Rosales de Pro. Lo que comenzó como una pelea entre grupos numerosos acabó con un joven baleado y cuatro personas detenidas.

Todo terminó en un verdadero caos en el distrito de Los Olivos. En la urbanización Los Rosales de Pro, un enfrentamiento entre un grupo numeroso de barristas —vecinos hablan de decenas enfrentándose en distintos puntos— encendió el temor de todos los que estaban por ahí.

Un enfrentamiento entre barristas en Los Olivos terminó en caos y miedo para los vecinos. Como consecuencia, un joven resultó herido de bala y cuatro fueron detenidos.



Gritos, piedras, corridas y hasta disparos marcaron la escena caótica y realmente peligrosa para todos. En medio de esa trifulca, un joven de 19 años terminó herido de bala.

Los testigos, nerviosos, contaban que los grupos se movían por varias avenidas conocidas de la zona de Pro, atacándose entre sí mientras los vecinos solo podían intentar ponerse a salvo.

La Policía Nacional llegó rápido y, según fuentes del Ministerio del Interior, se intervino a cuatro presuntos implicados. También revisaron un inmueble donde encontraron un arma de fuego, casquillos percutados e indumentaria usada por estos barristas.

Mientras tanto, el joven de 19 años herido fue trasladado de urgencia al Hospital Cayetano Heredia, donde viene siendo atendido para estabilizar su situación después del impacto de bala.

Los cuatro intervenidos aún permanecen en la comisaría de Pro, donde se evalúan las primeras diligencias para determinar su responsabilidad y los pasos que seguirá la investigación.

Ministro Tiburcio llega a Los Olivos tras pelea

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó personalmente hasta el lugar donde se había desatado esta pelea masiva entre barristas.

Desde allí, supervisó un patrullaje reforzado no solo en Pro, sino también en otras zonas de Lima Norte, como San Martín de Porres, la avenida Perú y Tomás Valle.

Para esto se sumaron unidades especializadas como el Escuadrón de Emergencias, la Dirección de Operaciones Especiales, el Grupo Halcones y efectivos de varias comisarías del sector.

El enfrentamiento entre barristas en el distrito de Los Olivos, el joven herido de bala y los cuatro intervenidos dejan claro que la violencia en estas zonas sigue siendo un riesgo real para los vecinos, generando alarma y preocupación entre quienes transitan diariamente por la zona.