Cusco: ¡Indignante! Integrantes de banda criminal 'Los Charlys de Anticresis' estafaron a más de 100 familias

Más de un centenar de familias en Cusco se vieron afectados por la organización criminal 'Los Charlys del Anticresis', un grupo delincuencial que arrendaba e invadía propiedades, y que tras años de impunidad, fueron capturados.

Esto ocurrió luego de un extenso operativo policial realizado en simultáneo en Cusco, Apurímac y el distrito de Rímac, en Lima. Mediante la intervención, se consiguió la captura de los cabecillas de la organización.

Sin embargo, la presunta líder de esta mafia, María Cristina Cáceres, no fue intervenida, y se encuentra no habida.

Mediante las denuncias ciudadanas y el informe policial realizado por la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) se pudo conocer que esta banda criminal se dedicaba a la estafa mediante propiedades o inmuebles.

El grupo fingía la propiedad de apartamentos o casas, para luego promocionar el arrendamiento de estos, utilizando la figura de anticresis con el fin de captar a sus víctimas.

Una vez se formalizaba el contrato con la firma de un abogado, realizaban el cobro de dinero mediante la cuenta bancaria de Cáceres Romero. Tras esto, las víctimas llegaban a la propiedad, solo para sorprenderse con los verdaderos propietarios.

Exitosa informó de este caso en julio del pasado 2023, atendió a denuncias de ciudadanos que reportaron el caso, y que no escondieron su desesperación ante el nulo avance de las investigaciones.

En diálogo con nuestro medio, una de las demandantes dio a conocer la estrategia que utilizó la organización criminal para estafarla.

"Ella le alquiló el departamento a un familiar. Colocó una publicación donde afirmaba estar vendiéndolo, y que todo fue por anticresis. Incluso llegó con varias personas a sacarlo de su casa, y cuando fuimos a hacer la denuncia, nos dijeron que no iban a devolver la propiedad porque no estaba registrada públicamente", declaró.

La peor parte de este accionar, era que Cáceres Romero pensaba que tenía impunidad ante sus actos, y no escondía esta actitud con sus denunciantes, a los cuales amenazaba.

"¿A mi qué me vas a denunciar? ¡Denúnciame pues! Méteme a la cárcel, que no me vas a sacar ni un real", le dijo a una de sus víctimas.