Magdalena del Mar: Asesinan a ciudadano extranjero al interior de habitación que alquilaba

12/08/2025

Un nuevo crimen se ha registrado en nuestra capital, esta vez contra un ciudadano extranjero fue asesinado al interior del departamento donde alquilaba una habitación, ubicado en 2 del jirón Tarapacá, en Magdalena del Mar.

Ciudadano extranjero asesinado

La víctima fue identificada como Gabriel Navarrete Nicolás, un ciudadano de nacionalidad argentina. El hombre vivía en el lugar hace tres meses, pues desde entonces alquiló una de las habitaciones de un departamento ubicado en el cuarto piso.

Según información policial, el hecho se desarrolló alrededor de las 18:00 horas cuando la víctima se encontraba en su habitación. Habría sido atacado de forma brutal por el sobrino del dueño del departamento, Isaac Yescas Arbañil, quien vivía en el tercer piso del mismo complejo habitacional junto a su pareja.

Al lugar de los hechos llegó la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes fueron alertados por el tío del presunto asesino, además, llegaron peritos de criminalista para realizar las diligencias de ley, hallando un cuchillo y un desarmador.

Las pesquisas preliminares tomaron varias horas durante la madrugada, pero al realizarse el levantamiento de los restos que se trasladaron los restos del fallecido en la Morgue Central de Lima.

Vecino contaron cómo era la víctima

Los vecinos del condominio, en diálogo con Exitosa, describieron al sospechoso como una persona con "carácter especial" y agregaron que habría intentado agredir a otra persona.

"El serenazgo quería detenerlo porque había golpeado a alguien, [esto] habrá sido hace mes y medio, dos meses. Era una persona de un carácter especial", señaló un vecino.

Las autoridades detuvieron al presunto asesino y lo trasladaron hasta la comisaría de Magdalena, en donde vendrá formando parte de las diligencias correspondientes. Las causas de este hecho de sangre continúan siendo materia de investigación, sin embargo, cuentan con la hipótesis de que el ataque se habría dado tras una pelea.

El asesinato de un ciudadano extranjero, de nacionalidad argentina, ha generado gran consternación entre los vecinos de Magdalena del Mar, mientras tanto las autoridades se encuentran investigando para lograr hallar las causas de este fatal homicidio contra Gabriel Navarrete Nicolás.