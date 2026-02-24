RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Avanza en Libertadores

¡Cristal lo hizo!: Club rimense eliminó a 2 de Mayo y avanzó en la Copa Libertadores 2026

El cuadro peruano consiguió un triunfo importante en la vuelta de la fase 2 y se clasificó a la fase 3 de la Libertadores.

Cristal ganó su clasificatoria a la siguiente fase de la Libertadores.
Cristal ganó su clasificatoria a la siguiente fase de la Libertadores.

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 24/02/2026

Síguenos en Google News Google News

En una noche vibrante para el fútbol nacional, Sporting Cristal logró lo que muchos esperaban: un triunfo clave frente al paraguayo Club 2 de Mayo que le permitió avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026.

El duelo, jugado en el Estadio Miguel Grau del Callao, fue intenso desde el primer minuto. Tras un empate 2-2 en la ida en Paraguay, el equipo rimense salió con la presión de sacar un resultado positivo en su propio país. La hinchada respondió a la altura, llenando las graderías y apoyando al equipo durante los 90 minutos.

Sporting Cristal planteó un partido inteligente, dominando la posesión del balón y generando peligro constante. Desde los primeros compases, los dirigidos por su técnico marcaron territorio y se mostraron superiores en ofensiva y defensiva.

El triunfo que vale una clasificación

El gol que abrió el marcador llegó gracias a un remate certero desde fuera del área, cuando el reloj aún no marcaba la media hora del primer tiempo. Ese tanto sirvió para encender el ánimo del público y le dio confianza a los locales para seguir presionando.

Antes del descanso, Cristal no se conformó y amplió la ventaja con un golpe largo bien ejecutado, que tomó mal parada a la defensa rival. Con ese resultado parcial, el conjunto peruano manejó los tiempo y selló un excelente primer tiempo.

¡Se desata la guerra!: Alianza Lima denuncia a Universitario por insultos tras el Sporting Cristal vs U
Lee también

¡Se desata la guerra!: Alianza Lima denuncia a Universitario por insultos tras el Sporting Cristal vs U

En la segunda parte, 2 de Mayo buscó reaccionar, intentando aprovechar contragolpes rápidos y balón detenido, pero Cristal se mostró sólido y bien ordenado. La defensa celeste estuvo firme, cortando varios ataques peligrosos e impidiendo que el rival anotara en el momento más crítico del encuentro.

Ya sobre el final, Cristal anotó el gol decisivo en una ronda de penales por parte de Cristiano Da Silva, con una jugada colectiva que fue coreada por toda la tribuna. Ese tanto no solo selló el partido, sino que confirmó la clasificación de manera categórica.

@elcanalceleste Estadio Miguel Grau _ Callao #copalibertadores Lima #SportingCristal #2demayo #estadiomiguelgrau #callao ♬ sonido original - EL CANAL CELESTE

Sporting Cristal presentará reclamo contra jugadores de Universitario involucrados en gresca en el Gallardo
Lee también

Sporting Cristal presentará reclamo contra jugadores de Universitario involucrados en gresca en el Gallardo

Qué sigue para Cristal

Con esta victoria, Sporting Cristal avanza a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Carabobo FC de Venezuela, que también logró entrar a esta etapa previa. La celebración en el estadio fue intensa, con jugadores y aficionados compartiendo un momento de alegría que quedará en la memoria del hincha celeste.

El resultado también representa un paso importante para los objetivos internacionales del club, que busca consolidarse como protagonista constante de torneos continentales. La clasificación no solo premia el esfuerzo de los futbolistas, sino también la planificación del cuerpo técnico y la respuesta de toda la institución. 

Temas relacionados 2 de mayo Carabobo FC clasificación Copa Libertadores 2026 Cristiano Da Silva Estadio Miguel Grau Fase 3 Libertadores Sporting Cristal Triunfo rimense

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA