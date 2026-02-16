Transportista es liberado por la PNP tras ser intervenido durante protesta: "Me siento mal, todo el mundo me mira"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El conductor de la empresa 'El Rápido', que fue detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una protesta en San Martín de Porres (SMP), por la ola de crímenes contra transportistas, fue puesto en libertad por las autoridades.

Expresó su incomodidad ante la prensa

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el transportista expresó su molestia e indignación por su intervención, la cual causó rechazó entre sus compañeros que, intentaron defenderlo mientras era trasladado a una camioneta que contaba con gran resguardo policial.

"Me siento mal, todo el mundo me mira lo que yo he hecho, yo no he hecho nada malo, justamente al policía le dije yo que no hice nada malo. Yo estaba parado en la esquina nada más mirando", dijo ante la prensa, este lunes 16 de febrero.

En tal sentido, el conductor de 'El Rápido', que responde al nombre de Wilfredo Reyna, aseguró sentirse emocionalmente afectado, debido a que lo intervinieron de forma abrupta y sin tener una motivación real. Según especificó, él cuestionó a los efectivos policiales por el motivo de su intervención, debido a que la movilización se realizaba de forma pacífica.

¿Cómo lo detuvieron?

Asimismo, narró brevemente qué es lo que estaba haciendo cuando fue señalado por la Policía Nacional. De acuerdo a lo detallado, el chofer se encontraba de pie en una esquina visualizando la situación, cuando de pronto vio cómo efectivos ingresaron al bus que el conducía, pero que en ese momento estaba estacionado junto a los otros en plena Panamericana Norte.

Al ver ello, se acercó al bus para sacar su mochila y fue en ese preciso momento cuando efectivos policiales lo detuvieron al señalar que su bus iba a ser retenido. "Me dijeron que mi carro estaba detenido entonces yo también", agregó. Además, indicó que no había espacio para dejar el bus estacionado y que fue un policía de tránsito quien le dijo que se estacione en plena vía al sur.

Efectivos de la PNP ejercieron fuerza

Cabe mencionar que, Wilfredo Reyna reconoció que agentes de la PNP ejercieron fuerza sobre él para que ingrese a la camioneta policial luego de su intervención, resaltando una vez más que se sintió mal e incomodo. Volvió a reiterar que "no había hecho nada malo" para que lo detengan.

Para concluir, el conductor Reyna precisó que el bus que conducía cuenta con un sticker colocado por la Policía Nacional el cual indica que ha cometido una infracción. Al respecto, precisó que es la empresa 'El Rápido', la que debe hacerse cargo de una posible sanción.