Extraña muerte en Mall de Santa Anita: Joven perdió la vida en su primer día de trabajo en centro comercial

En 2022, un joven, identificado como Sergio Puma, perdió la vida en su primer día de trabajo en el Mall de Santa Anita. Se trataban de labores de pintura, sin embargo, poco tiempo después fue hallado muerto en dicho centro comercial. Ahora la hermana de la víctima, Janeth Puma, denuncia en Exitosa que pretenden archivar el caso, sin haber recabado todas las pruebas.

En conversación con el programa "En Defensa de la Verdad" conducido por Cecilia García, la hermana de Sergio Puma aseguró que cuando encontró el cuerpo de su hermano, este no tenía equipos de protección personal de seguridad y apuntó que era ayudante de carpintería, por lo que no sabía del trabajo.

"Me parece injusto que quieran archivar el caso de mi hermano. Hasta ahora no han recabado las pruebas. Cuando encontré a mi hermano no tenía equipos de protección personal de seguridad. Él era un ayudante de carpintería, prácticamente él no sabía nada del trabajo, y lo dejaron solo", declaró a nuestro medio.