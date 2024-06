Jaime Carmona: Revelan IMÁGENES INÉDITAS de los ÚLTIMOS MINUTOS CON VIDA del cantante de cumbia

La criminalidad sigue cobrando vidas en nuestro país. Esta vez, presuntos sicarios acabaron con la vida del cantante de cumbia, Jaime Carmona, cuando se encontraba realizando una presentación en un conocido local del distrito de Independencia. A unos días de su asesinato, se difundieron imágenes inéditas de sus últimos minutos con vida.

El fatídico momento tuvo lugar en el restaurante de comida marina, 'Muelle 21', a donde había llegado Carmona para brindar un show exclusivo a los asistentes.

Es así que, de acuerdo a imágenes compartidas por diario 'El Popular', se pudo observar que el exparticipante de 'La Voz Perú' se encontraba bailando al ritmo de un conocido tema de cumbia que en ese instante estaba interpretando en compañía de dos personas más.

En todo el video, el líder de 'Los Taytas' se mostró bastante contento sin imaginar que, minutos más tarde, dos delincuentes ingresarían al local donde estaba para posteriormente acabar con su vida a múltiples disparos.

Una gran cantidad de familiares, amigos y seguidores llegaron hasta el local de eventos, 'El Huaralino', para darle el último adiós a Jaime Carmona, quien fue asesinado la madrugada de este último martes, 11 de junio en el distrito de Independencia.

Cabe precisar que, hasta la fecha, no se conoce el móvil de este crimen aunque se presume que podría tratarse de un posible cobro de cupos.

El hermano de Jaime, Anderson Carmona, reveló en exclusiva que jamás notó que su familiar recibía amenazas para entregar a cambio dinero.

"Yo no he estado presente, he llegado con toda mi familia al lugar de la situación (...) ya no hemos podido hacer nada", fueron sus sentidas palabras.